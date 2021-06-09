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Новинка от Balenciaga: как выглядят кроксы на шпильке (ФОТО)

Испанский дом моды Balenciaga совместно с дизайнерами резиновой обуви Crocs представил необычную новинку

9 июня 2021, 16:00
Автор:

Светлана Шкурупий

Известный дом моды Balenciaga продолжает удивлять покупателей своей нестандартной и оригинальной обувью. На этот раз компания совместно с брендом Crocs выпустила новинку — кроксы на устойчивой шпильке.

Новинка от Balenciaga: как выглядят кроксы на шпильке (ФОТО)

Balenciaga представил странную обувь / Фото: depositphotos

В воскресенье, 6 июня, Balenciaga представил коллекцию весна-лето 2022 года, в которой можно было увидеть немало сюрпризов. Среди них — аксессуары, созданные совместно с Gucci, использование на показе технологии дипфейк и продолжение сотрудничества с брендом Crocs.

На этот раз бренды снова переосмыслили привычные резиновые сабо и создали две новые модели: кроксы на устойчивой шпильке, которая напоминает штырь, и сапоги с высоким голенищем и массивной подошвой. Обувь представлена в нескольких цветах: насыщенном зеленом, светло и темно-сером и черном. Также к ним Balenciaga создали большие резиновые корзины.

Сколько будут стоить новинки пока неизвестно, но, учитывая то, что за предыдущие сабо на платформе Balenciaga x Crocs нужно было отдать 850 долларов (более 23 тысяч гривен), можно с уверенностью сказать, что на этот раз стоимость точно будет не ниже.

Новинка от Balenciaga: как выглядят кроксы на шпильке (ФОТО) - фото 2

Напомним, что недавно японский бренд Midorikawa представил свою неоднозначную новинку из коллекции VFF осень-зима 2021/22 — ботинки с пятью пальцами и педикюром. Сколько будет стоить новинка пока остается в тайне.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что выбор летней обуви — это дело чрезвычайно ответственное, которое требует внимательности к деталям, знания модных тенденций, а также многого другого. Но, прежде всего, обувь должна быть легкой и удобной. На что еще стоит обратить внимание при покупке?


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Источник: https://23-59.ua/crocs-ta-balenciaga-stvoryly-nove-vzuttya-na-shpylczi/
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