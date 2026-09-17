Носите это чаще: как одежда и цвета могут влиять на ваше настроение

Одежда может быть не просто способом выразить свой стиль. То, что человек надевает, способно влиять на его самовосприятие и настроение. Именно на этой идее основан популярный подход, который называют "дофаминовым гардеробом".

Капсульный гардероб с яркой одеждой на вешалках для улучшения настроения. Фото: ИИ

Цвет имеет значение

Определенные оттенки у многих людей связаны с конкретными эмоциями. Например, зеленый часто воспринимается как успокаивающий, синий ассоциируется с умиротворением, красный может восприниматься как более стимулирующий, а желтый — как энергичный. Однако универсального набора "правильных" цветов не существует: значение оттенка зависит от личного опыта, культуры и воспоминаний.

Важен не только цвет. На ощущения от одежды могут влиять её фасон, материал и фактура. Комфортный свитер, любимое платье или вещь необычного кроя могут создавать совершенно разное эмоциональное впечатление. Поэтому "дофаминовый гардероб" не обязательно должен состоять из ярких нарядов. Главное — выбирать то, в чем человек действительно чувствует себя хорошо.

Попробуйте разобраться в своих предпочтениях

Специалисты советуют обращать внимание на то, какие вещи помогают чувствовать себя комфортнее и увереннее. Можно даже некоторое время записывать, какую одежду человек выбирает и какие ощущения она вызывает. Такой подход позволяет заметить закономерности и понять, какие цвета, фасоны или материалы действительно подходят именно вам.

При этом не обязательно полностью менять гардероб. Иногда достаточно добавить любимый цвет, надеть давно забытую вещь или выбрать более комфортную одежду для обычного дня. А тем, кто готов экспериментировать, можно попробовать непривычный стиль: новизна сама по себе способна изменить восприятие привычного образа.

Таким образом, смысл "дофаминового гардероба" не в обязательных ярких цветах или следовании моде. Гораздо важнее личные ассоциации и то, как человек воспринимает себя в выбранной одежде.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, что кудрявые парни снова в моде: откуда взялся тренд и вредна ли завивка