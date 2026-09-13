Парень кучерявый снова в моде: откуда взялся тренд и вредна ли завивка

Мужская завивка снова становится заметной частью моды на причёски. В последние годы интерес к ней особенно вырос среди молодых мужчин и подростков, а социальные сети помогают популяризировать новые варианты кудрей и волн.

Молодые люди с современными кучерявыми стрижками. Фото: ИИ

Почему мужчины снова хотят кудри

Современная мужская завивка заметно отличается от образов 1980-х. Вместо мелких тугих кудряшек мужчины чаще выбирают мягкие волны, объём и текстуру. В англоязычной среде популярны названия "boy perm" и "Zoomer perm", а некоторые варианты связывают с так называемой причёской "broccoli".

Одним из двигателей тренда стали TikTok и Instagram. На популярность кудрей также влияют причёски знаменитостей и интерес к корейской мужской моде. Британские салоны уже сообщали о заметном спросе со стороны молодых клиентов: некоторые мастера делают десятки мужских завивок в неделю.

При этом говорить о едином мировом проценте роста спроса пока нельзя: открытой глобальной статистики по мужской завивке нет. Однако публикации из разных стран и данные салонов подтверждают, что это не просто отдельное явление в соцсетях.

Вредна ли завивка

Полностью безвредной химическую завивку считать нельзя. Во время процедуры химические составы воздействуют на структуру волоса и изменяют связи внутри кератинового волокна, благодаря чему волосы приобретают новую форму. Научные обзоры связывают химическую обработку с изменениями структуры волос, снижением прочности и повреждением кутикулы.

Насколько сильно пострадают волосы, зависит от их исходного состояния, используемого состава и технологии процедуры. Особенно осторожными стоит быть обладателям уже ослабленных, ломких или ранее химически обработанных волос.

Таким образом, новый тренд действительно существует, но "кудрявое поколение" — скорее яркое журналистское определение. А сама завивка остаётся косметической процедурой, которая позволяет изменить форму волос, но требует грамотного выполнения и последующего ухода.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о 15 ошибках в гигиене, которые многие совершают каждый день и даже не замечают.