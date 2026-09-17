Носіть це частіше: як одяг та кольори можуть впливати на ваш настрій

Одяг може бути не просто способом висловити свій стиль. Те, що людина надягає, здатне впливати на її самосприйняття та настрій. Саме на цій ідеї заснований популярний підхід, який називають "дофаміновим гардеробом".

Капсульний гардероб з яскравим одягом на вішалках для покращення настрою. Фото: ШІ

Колір має значення

Певні відтінки у багатьох пов'язані з конкретними емоціями. Наприклад, зелений часто сприймається як заспокійливий, синій асоціюється з умиротворенням, червоний може сприйматися як стимулювальний, а жовтий — як енергійний. Однак універсального набору "правильних" кольорів не існує: значення відтінку залежить від особистого досвіду, культури та спогадів.

Важливим є не тільки колір. На відчуття від одягу можуть впливати його фасон, матеріал та фактура. Комфортний светр, улюблена сукня або річ незвичайного крою можуть створювати різне емоційне враження. Тому "дофаміновий гардероб" не обов'язково має складатися з яскравого вбрання. Головне — вибирати те, в чому людина справді почувається добре.

Спробуйте розібратися у своїх уподобаннях

Фахівці радять звертати увагу на те, які речі допомагають почуватися комфортніше та впевненіше. Можна навіть деякий час записувати, який одяг людина вибирає та які відчуття він викликає. Такий підхід дозволяє помітити закономірності та зрозуміти, які кольори, фасони чи матеріали дійсно підходять саме вам.

При цьому не обов'язково повністю змінювати гардероб. Іноді достатньо додати улюблений колір, вдягнути давно забуту річ або вибрати комфортніший одяг для звичайного дня. А тим, хто готовий експериментувати, можна спробувати незвичний стиль: новизна сама собою здатна змінити сприйняття звичного образу.

Таким чином, сенс "дофамінового гардероба" не в обов'язкових яскравих кольорах чи дотриманні моди. Набагато важливішими є особисті асоціації і те, як людина сприймає себе в обраному одязі.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, що кучеряві хлопці знову в моді: звідки взявся тренд і чи шкідлива завивка