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Главная Новости Досуг мода Несколько простых секретов, которые помогут выглядеть изысканно без лишних затрат
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Несколько простых секретов, которые помогут выглядеть изысканно без лишних затрат

Какими должны быть базовые вещи, обувь и аксессуары

1 октября 2020, 20:15
Автор:

Любовь Блажко

С приходом каждого нового сезона сразу же хочется побежать в магазин и купить несколько трендовых вещей. И это все делать нужно, но лишь тогда, когда в гардеробе будут базовые вещи. При их наличии гораздо проще будет подбирать ежедневные образы, дополняя их необходимыми аксессуарами. Об этом пишет издание apostrophe.

Несколько простых секретов, которые помогут выглядеть изысканно без лишних затрат

Что носить осенью 2020. Фото: pixabay

В список базовых женских вещей входит брючный костюм, маленькое черное платье, юбка, несколько водолазок и футболок, джинсы, джинсовая или кожаная куртка, пальто или пуховик. Наличие этих вещей в шкафу позволит вам дополнять свой гардероб новыми вещами, которые хорошо будут сочетаться с базой. 

Что касается обуви, то ее стилисты рекомендуют иметь не менее 4 пар на каждый сезон. Также важно понимать, с чем вы будете носить ту пару обуви, которую хотите купить. Чтобы она попросту зря не занимала место в гардеробе.

А вот аксессуаров никогда не бывает много: ремни, сумки, шарфы, палантины, перчатки и головные уборы. Эти вещи смогут образ дополнить, сделав его еще ярче и моднее. 

Также дизайнеры советуют не забывать несколько важных правил любого гардероба: всегда выбирать одежду по своему размеру и отдавать предпочтение классическим принтам. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, чем дополнить свой образ этой осенью: 8 стильных аксессуаров.


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