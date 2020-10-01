Несколько простых секретов, которые помогут выглядеть изысканно без лишних затрат

С приходом каждого нового сезона сразу же хочется побежать в магазин и купить несколько трендовых вещей. И это все делать нужно, но лишь тогда, когда в гардеробе будут базовые вещи. При их наличии гораздо проще будет подбирать ежедневные образы, дополняя их необходимыми аксессуарами. Об этом пишет издание apostrophe.

Что носить осенью 2020. Фото: pixabay

В список базовых женских вещей входит брючный костюм, маленькое черное платье, юбка, несколько водолазок и футболок, джинсы, джинсовая или кожаная куртка, пальто или пуховик. Наличие этих вещей в шкафу позволит вам дополнять свой гардероб новыми вещами, которые хорошо будут сочетаться с базой.

Что касается обуви, то ее стилисты рекомендуют иметь не менее 4 пар на каждый сезон. Также важно понимать, с чем вы будете носить ту пару обуви, которую хотите купить. Чтобы она попросту зря не занимала место в гардеробе.

А вот аксессуаров никогда не бывает много: ремни, сумки, шарфы, палантины, перчатки и головные уборы. Эти вещи смогут образ дополнить, сделав его еще ярче и моднее.

Также дизайнеры советуют не забывать несколько важных правил любого гардероба: всегда выбирать одежду по своему размеру и отдавать предпочтение классическим принтам.

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