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Чем дополнить свой образ этой осенью: 8 стильных аксессуаров

Аксессуары, без которых этой осенью никуда

сегодня, 19:25
Автор:

Любовь Блажко

Перед вами список самых модных аксессуаров этой осени, чтобы подчеркнуть свой образ и всегда выглядеть стильно. Об этом пишет издание apostrophe.

Чем дополнить свой образ этой осенью: 8 стильных аксессуаров

8 стильных аксессуаров. Фото: pixabay

Шапочки-бини стали настоящим хитом еще прошлой осенью, но в этом сезоне они тоже не сдают своих позиций. Бини хорошо сочетаются как с классическими нарядами, так и с повседневными. 

Крупные кулоны были очень модными в 90-х годах, а сейчас вновь возвращаются к модницам. Эти украшения отлично сочетаются с гольфами, водолазками и платьями. А также ими можно завершить образ, если вы одели кожаную или джинсовую куртку. 

Этой осенью в тренде максимально простые пояса. Лучше всего выбрать однотонные, так как их можно сочетать практически со всем: и с классическими брюками, и с элегантными платьями.

Поясные сумки или "бананки", как любят их называть. Они хорошо подходят для повседневного образа, поэтому завоевали любовь множества модниц. 

А вот носки с оригинальным принтом держатся в моде уже на протяжении нескольких лет. Они делают образ ярким и довольно креативным, что не может не понравиться. 

Яркие шнурки даже повседневную обувь смогут дополнить, сделав ее максимально стильной. 

Этой осенью снова в моду вернулись классические кепки. Поэтому не стоит забывать, что разноцветные кепки, с рисунками, со стразами – все это сейчас уже неактуально. 

Берет является одним из главных аксессуаров осени. И этот год тоже не стал исключением – он сможет не только подчеркнуть ваш образ, но и согреть в холодную погоду. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, осень 2020: с чем носить кожаную куртку.


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