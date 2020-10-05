Неделя моды в Париже: Бренд Balenciaga выпустил свитер-маску и домашние тапочки на каблуках

Недавно в Париже завершилась Неделя Моды. Бренд Balenciaga также представил свою коллекцию будущего сезона весна/лето — 2021, главной фишкой которой стал гольф с маской и тапочки на каблуках. Об этом пишет my.новости.

Фото: Balenciaga/ instagram

Кстати, команда бренда не появилась на показе моды. Вместо этого они сняли клип под песню-хит 80-х Кори Харта "I wear my sunglasses at night" (“Я ношу солнцезащитные очки по ночам”).

Поясняя выбор музыки, генеральный директор Balenciaga Демна Гвасалия заявил, что это аллегория.

"Мода ищет что-то в темноте, ничего не видя”, — заявил дизайнер.

Если в прошлом сезоне показ Balenciaga имитировал апокалипсис, то эта демонстрация говорит об определенном экологическом оптимизме.

“Через 10 лет вся одежда будет устойчивой”, — говорит дизайнер.

По словам дизайнера, более 93 процентов материалов коллекции уже переработаны или сертифицированы как экологически чистые.

Особенность коллекции Balenciaga 2020/21 – это ее универсальность: модели изготовлены вне гендера и размера, в стиле оверсайз-силуэта.

Также, зрители и критики заметили, что бренд сделал отсылки к “карантинному” гардеробу: домашние тапочки на каблуке, свитер с высоким воротом, плавно перетекающим в маску, пальто в образе халата, спортивные костюмы напоминают в карантинные костюмы.





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