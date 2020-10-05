Неделя моды в Париже: Бренд Balenciaga выпустил свитер-маску и домашние тапочки на каблуках

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Дмитрий Симоненко
Недавно в
Париже завершилась Неделя Моды. Бренд Balenciaga также представил свою
коллекцию будущего сезона весна/лето — 2021, главной фишкой которой
стал гольф с маской и тапочки на каблуках. Об этом пишет my.новости.
Фото: Balenciaga/ instagram
Кстати,
команда бренда не появилась на показе моды. Вместо этого они сняли клип под песню-хит
80-х Кори Харта "I wear my sunglasses at night" (“Я ношу солнцезащитные очки по
ночам”).
Поясняя
выбор музыки, генеральный директор Balenciaga Демна Гвасалия заявил, что это
аллегория.
Если в
прошлом сезоне показ Balenciaga имитировал апокалипсис, то эта демонстрация говорит
об определенном экологическом оптимизме.
По словам
дизайнера, более 93 процентов материалов коллекции уже переработаны или
сертифицированы как экологически чистые.
Особенность
коллекции Balenciaga 2020/21 – это ее универсальность: модели изготовлены вне
гендера и размера, в стиле оверсайз-силуэта.
Также, зрители и критики заметили, что бренд сделал отсылки к “карантинному” гардеробу: домашние тапочки на каблуке, свитер с высоким воротом, плавно перетекающим в маску, пальто в образе халата, спортивные костюмы напоминают в карантинные костюмы.
Ранее "Комментарии" писали о показе первой совместной коллекции Миуччи Прада и Рафа Симонса.
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