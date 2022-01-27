Какие джинсы в моде зимой-2022: подбираем себе фасон (ФОТО)

Джинсы давно стали неотъемлемой частью гардероба, как женского, так и мужского. Это универсальная вещь, которая подойдет для создания любого образа, но, чтобы оставаться в тренде нужно знать главные модные тенденции женских джинсов этой зимой.

Какие джинсы в моде зимой-2022 (фото из открытых источников)

Клеш

Один из самых модных фасонов этого сезона, потому что джинсы-клеши хорошо сочетаются с блузками, свитерами, строгими рубашками и базовыми футболками. С помощью таких джинсов можно подчеркнуть достоинства женской фигуры. Универсальные модные джинсы на зиму – темно-синие клеши на высокой посадке.





Со стрелками

Такой фасон джинсов делает ноги визуально стройнее за счет дополнительных вертикалей. Они станут хорошей альтернативой строгим брюкам при формировании делового образа. Джинсы со стрелками будут хорошо сочетаться с рубашками, жакетами и свитшотами.





Прямые



Если вам нужно что-то универсальное, тогда выбирайте джинсы прямого кроя, потому что их легко интегрировать в разные стили одежды. Такие джинсы идеально смотрятся как с рубашками и блузами, так и с худи, свитерами и футболками.





Укороченные

Выбирая укороченные джинсы ориентируйтесь на свой тип фигуры, например, для обладательниц "песочных часов" подойдут расклешенные джинсы с высокой посадкой. С помощью такого фасона можно придумать много стильных образов.





С разрезами

Джинсы с разрезами остаются в тренде, этой зимой стилисты предлагают носить их с высокими ботинками на тракторной подошве. Такие джинсы сочетаются с большим количеством вещей и будут подчеркивать ваш look.





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