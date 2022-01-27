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Какие джинсы в моде зимой-2022: подбираем себе фасон (ФОТО)

Эксперты рассказали, какие джинсы зимой 2022 года остаются в тренде и как выбрать правильный фасон, чтобы он подходил к фигуре

сегодня, 10:40
Автор:

Светлана Шкурупий
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Джинсы давно стали неотъемлемой частью гардероба, как женского, так и мужского. Это универсальная вещь, которая подойдет для создания любого образа, но, чтобы оставаться в тренде нужно знать главные модные тенденции женских джинсов этой зимой.

Какие джинсы в моде зимой-2022: подбираем себе фасон (ФОТО)

Какие джинсы в моде зимой-2022 (фото из открытых источников)

Клеш

Один из самых модных фасонов этого сезона, потому что джинсы-клеши хорошо сочетаются с блузками, свитерами, строгими рубашками и базовыми футболками. С помощью таких джинсов можно подчеркнуть достоинства женской фигуры. Универсальные модные джинсы на зиму – темно-синие клеши на высокой посадке.

Какие джинсы в моде зимой-2022: подбираем себе фасон (ФОТО) - фото 2

Со стрелками

Такой фасон джинсов делает ноги визуально стройнее за счет дополнительных вертикалей. Они станут хорошей альтернативой строгим брюкам при формировании делового образа. Джинсы со стрелками будут хорошо сочетаться с рубашками, жакетами и свитшотами.

Какие джинсы в моде зимой-2022: подбираем себе фасон (ФОТО) - фото 3

Прямые

Если вам нужно что-то универсальное, тогда выбирайте джинсы прямого кроя, потому что их легко интегрировать в разные стили одежды. Такие джинсы идеально смотрятся как с рубашками и блузами, так и с худи, свитерами и футболками.

Какие джинсы в моде зимой-2022: подбираем себе фасон (ФОТО) - фото 4

Укороченные

Выбирая укороченные джинсы ориентируйтесь на свой тип фигуры, например, для обладательниц "песочных часов" подойдут расклешенные джинсы с высокой посадкой. С помощью такого фасона можно придумать много стильных образов.

Какие джинсы в моде зимой-2022: подбираем себе фасон (ФОТО) - фото 5

С разрезами

Джинсы с разрезами остаются в тренде, этой зимой стилисты предлагают носить их с высокими ботинками на тракторной подошве. Такие джинсы сочетаются с большим количеством вещей и будут подчеркивать ваш look.

Какие джинсы в моде зимой-2022: подбираем себе фасон (ФОТО) - фото 6

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как зимой выглядеть дорого, не тратямного денег на одежду.


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Источник: https://www.cosmo.ru/fashion/trends/samye-modnye-dzhinsy-zimy-2022-kakoy-fason-podoydet-tebe/
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