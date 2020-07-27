В Швейцарии создали джинсы, защищающие от коронавируса

Пандемия коронавируса, которая в этом году всколыхнула весь мир, серьезно повлияла и на индустрию моды. Сейчас дизайнеры стараются придумать не только оригинальный фасон одежды, но и наделить ее антибактериальными свойствами. Швейцарская компания HeiQ решила выпустить необычные джинсы, которые обеспечат защиту от COVID-19. Об этом сообщает издание Dazed.

Компания разработала технологию, которая убивает частицы вируса на ткани. Эксперементировать они начали с джинсов и скоро планируют выпустить целую коллекцию антивирусного денима.

Такая технология называется Viroblock - это покрытие ткани специальным раствором, который очищает текстиль от бактерий, вирусов, и препятствует попаданию коронавирусной инфекции. Представители подчеркивают, что свои антибактериальные свойства джинсовая ткань будет хранить до 30 сеансов стирки.

Выпуском подобных джинсов уже заинтересовались компании Warp + Weft и DL1961, а первую коллекцию они планируют представить уже 1 октября.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что китайский дизайнер создал костюм для защиты от коронавируса.

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