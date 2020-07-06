Вместо джинсов: пять лучших женских брюк 2020 года

Джинсы уже давно стали базовой вещью гардероба, ведь с их помощью можно создать стильный и красивый образ. Но пришло время отложить любимые джинсы в сторону и разнообразить свой гардероб другими, не менее модными брюками этого года. Издание Сosmopoliten подсказало модницам, на какие именно стоит обратить внимание.

Карго

Эти брюки давно стали базовым элементом гардероба, как мужчин, так и женщин, потому что они удобные, оригинальные и с большим выбором фасонов. Карго представляют собой штаны прямого кроя (или на резинке снизу) с несколькими дополнительными карманами на бедрах или в области икр.

Zara



Клеш



Эти длинные, расширяющиеся книзу от колена штаны, были в моде в СССР с середины 1960-х годов. Сейчас эти брюки снова в тренде и хорошо сочетаются с классическим жакетом, а также рубашкой или лаконичной блузой.

Mango

Палаццо

Брюки с широкими штанинами – ключевая вещь для создания необычного и оригинального силуэта в этом сезоне. В цветовой палитре дизайнеры себя не ограничивают. Наиболее распространены однотонные варианты - серый, бежевый и черный.

Massimo Dutti

Кюлоты

Эти брюки подойдут, как для повседневного, так и для вечернего образа. Лучше всего кюлоты смотрятся с белой рубашкой и блейзером. Но в этом сезоне не стоит бояться экспериментировать.

Massimo Dutti



Кожа



Кожаные штаны сейчас переживают пик своей популярности. Носите их с чем угодно и оставайтесь в тренде. Единственный нюанс - избегай слишком обтягивающих моделей. В 2020-м главное - чувствовать себя комфортно и легко.

H&M

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