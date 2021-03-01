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Главная Новости Досуг дизайн и интерьер Пять вещей, которые нужно выбросить из дома весной
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Пять вещей, которые нужно выбросить из дома весной

Этой весной приведите в порядок не только свои мысли, но и дом

сегодня, 11:55
Автор:

Светлана Шкурупий

Как мы знаем, весна — это пора перемен, возрождения и новых открытий. В этот период хочется внести в свою жизнь новые яркие моменты и очиститься от прошлых обид, неудач и разочарований. Но важно очистить не только свои мысли, но и дом. Тогда удача вам точно улыбнется. Как это сделать?

Пять вещей, которые нужно выбросить из дома весной

от каких вещей нужно избавиться этой весной (фото из открытых источников)

Психологи рекомендуют этой весной привести в порядок свой дом и выбросить из него вещи, которыми вы не пользуетесь, чтобы освободить пространство и заполнить его чем-то более важным.

Старая пресса

Многие люди годами хранят журналы, газеты и другие коллекционные издания. Но стоит понимать, что никакой пользы они уже не приносят, лишь собирают пыль. Лучшим решением будет сдать все на макулатуру. 

Старая техника и провода неизвестного предназначения

Зачем хранить в шкафчиках комода старые телефоны, давно вышедшие из строя или провода от техники, которой уже давно нет в доме? Это все хлам и от него нужно избавиться, можно продать, отдать или просто выбросить.

Ненужная кухонная утварь

Пересмотрите свои шкафчики на кухне, может они заполнены техникой и вещами, которыми вы давно не пользуетесь. Выбросьте битую и старую посуду, чтобы освободить место для более актуальных и полезных вещей. 

Одежда и обувь, которую вы больше не носите

Весной желательно сделать "ревизию" в шкафу и избавиться от вещей, которые вышли из моды или потеряли свой презентабельный вид. Лучше обновите гардероб, чтобы он заиграл новыми оттенками и поднимал вам настроение. 

Вещи, от которых вы не в восторге

Пусть в вашем доме будут только те вещи, которые радуют ваш глаз и навеивают приятные эмоции и воспоминания, от остальных — избавьтесь. Можно их продать, отдать друзьям или на благотворительность. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие вещи в прихожей несут в дом негативную энергию.


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Источник: https://dneprovec.by/tips/2016/04/15/11487
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