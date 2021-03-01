Пять вещей, которые нужно выбросить из дома весной

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Светлана Шкурупий
Как мы знаем, весна — это пора перемен, возрождения и новых открытий. В этот период хочется внести в свою жизнь новые яркие моменты и очиститься от прошлых обид, неудач и разочарований. Но важно очистить не только свои мысли, но и дом. Тогда удача вам точно улыбнется. Как это сделать?
от каких вещей нужно избавиться этой весной (фото из открытых источников)
Психологи рекомендуют этой весной привести в порядок свой дом и выбросить из него вещи, которыми вы не пользуетесь, чтобы освободить пространство и заполнить его чем-то более важным.
Старая пресса
Многие люди годами хранят журналы, газеты и другие коллекционные издания. Но стоит понимать, что никакой пользы они уже не приносят, лишь собирают пыль. Лучшим решением будет сдать все на макулатуру.
Старая техника и провода неизвестного предназначения
Зачем хранить в шкафчиках комода старые телефоны, давно вышедшие из строя или провода от техники, которой уже давно нет в доме? Это все хлам и от него нужно избавиться, можно продать, отдать или просто выбросить.
Ненужная кухонная утварь
Пересмотрите свои шкафчики на кухне, может они заполнены техникой и вещами, которыми вы давно не пользуетесь. Выбросьте битую и старую посуду, чтобы освободить место для более актуальных и полезных вещей.
Одежда и обувь, которую вы больше не носите
Весной желательно сделать "ревизию" в шкафу и избавиться от вещей, которые вышли из моды или потеряли свой презентабельный вид. Лучше обновите гардероб, чтобы он заиграл новыми оттенками и поднимал вам настроение.
Вещи, от которых вы не в восторге
Пусть в вашем доме будут только те вещи, которые радуют ваш глаз и навеивают приятные эмоции и воспоминания, от остальных — избавьтесь. Можно их продать, отдать друзьям или на благотворительность.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие вещи в прихожей несут в дом негативную энергию.
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