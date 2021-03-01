Пять вещей, которые нужно выбросить из дома весной

Как мы знаем, весна — это пора перемен, возрождения и новых открытий. В этот период хочется внести в свою жизнь новые яркие моменты и очиститься от прошлых обид, неудач и разочарований. Но важно очистить не только свои мысли, но и дом. Тогда удача вам точно улыбнется. Как это сделать?

от каких вещей нужно избавиться этой весной (фото из открытых источников)

Психологи рекомендуют этой весной привести в порядок свой дом и выбросить из него вещи, которыми вы не пользуетесь, чтобы освободить пространство и заполнить его чем-то более важным.

Старая пресса

Многие люди годами хранят журналы, газеты и другие коллекционные издания. Но стоит понимать, что никакой пользы они уже не приносят, лишь собирают пыль. Лучшим решением будет сдать все на макулатуру.

Старая техника и провода неизвестного предназначения

Зачем хранить в шкафчиках комода старые телефоны, давно вышедшие из строя или провода от техники, которой уже давно нет в доме? Это все хлам и от него нужно избавиться, можно продать, отдать или просто выбросить.

Ненужная кухонная утварь

Пересмотрите свои шкафчики на кухне, может они заполнены техникой и вещами, которыми вы давно не пользуетесь. Выбросьте битую и старую посуду, чтобы освободить место для более актуальных и полезных вещей.

Одежда и обувь, которую вы больше не носите

Весной желательно сделать "ревизию" в шкафу и избавиться от вещей, которые вышли из моды или потеряли свой презентабельный вид. Лучше обновите гардероб, чтобы он заиграл новыми оттенками и поднимал вам настроение.

Вещи, от которых вы не в восторге

Пусть в вашем доме будут только те вещи, которые радуют ваш глаз и навеивают приятные эмоции и воспоминания, от остальных — избавьтесь. Можно их продать, отдать друзьям или на благотворительность.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие вещи в прихожей несут в дом негативную энергию.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!