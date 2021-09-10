Цвет принесет вам счастье: варианты для всех знаков Зодиака

Каждый человек имеет любимые цвета, которым отдает предпочтение в одежде, косметике или интерьере. Но у каждого знака Зодиака есть еще и собственный цвет, который помогает заманить удачу. Готовые узнать свой?

Гороскоп (фото из открытых источников)

Каждый знак Зодиака имеет не только свои особенности характера и предпочтения, но и определенные окраски, которые ассоциируются со счастьем и благополучием. Поэтому астрологи назвали цвета, которые стоит чаще выбирать представителям разных знаков, чтобы в их жизни стало светлых полос, а характер не покидала.

Стихия огня (Овен, Лев и Стрелец):

Эти люди не привыкли отступать и искать причины не идти к своим целям, поэтому им идеально подходят теплые на насыщенные краски. Среди них золотой, красный, фуксия, оранжевый и другие огненные цвета.

Стихия земли (Телец, Дева и Козерог)

Такие люди всегда хотят крепко стоять на ногах и быть уверенными хотя бы в собственном настоящем, а также нелегко идут на перемены. Поэтому неудивительно, что им больше всего подходят именно окраски природы и осенней поры года. Телесные, кремовые, бежевые, мягкие оранжевые и коричневые оттенки позволяют им чувствовать себя комфортнее.

Стихия воздуха (Близнецы, Весы и Водолей)

Стабильность точно не входит в их приоритетов, а вот чувство свободы является обязательным. Поэтому им больше нравится невесомость и такие же краски. Все смягчены и пастельные тона, а также металлические оттенки серебристого дополняют их.

Стихия воды (Рак, Скорпион и Рыбы)

Чувственные и требовательны к себе представители этих знаков Зодиака могут вообще не волноваться о том, каким цветом себя окружать. Стихия воды говорит само о себе, поэтому все окраски океанов, морей и рек дарят им покой и равновесие.

Напомним, актуальный гороскоп на эту неделю имеет положительный прогноз для представителей разных знаков Зодиака. Узнайте, что ждет именно вас 6 — 12 сентября 2021. Новая неделя осени ознаменуется большим количеством положительных моментов для большинства знаков Зодиака, а некоторым удастся выйти на новый уровень, передает Радио Maximum.



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