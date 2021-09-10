logo
Русский Українська

BTC/USD

46699.00

ETH/USD

3475.15

LTC/USD

184.88

USD/UAH

26.97

EUR/UAH

32.00

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
business

Бизнес по-украински
ministr

Политика по-украински
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Досуг психология Цвет принесет вам счастье: варианты для всех знаков Зодиака
commentss НОВОСТИ Все новости

Цвет принесет вам счастье: варианты для всех знаков Зодиака

У каждого знака Зодиака есть еще и собственный цвет, который помогает заманить удачу

сегодня, 05:05
Автор:

Ольга Чародий

Каждый человек имеет любимые цвета, которым отдает предпочтение в одежде, косметике или интерьере. Но у каждого знака Зодиака есть еще и собственный цвет, который помогает заманить удачу. Готовые узнать свой?

Цвет принесет вам счастье: варианты для всех знаков Зодиака

Гороскоп (фото из открытых источников)

Каждый знак Зодиака имеет не только свои особенности характера и предпочтения, но и определенные окраски, которые ассоциируются со счастьем и благополучием. Поэтому астрологи назвали цвета, которые стоит чаще выбирать представителям разных знаков, чтобы в их жизни стало светлых полос, а характер не покидала.

Стихия огня (Овен, Лев и Стрелец):

Эти люди не привыкли отступать и искать причины не идти к своим целям, поэтому им идеально подходят теплые на насыщенные краски. Среди них золотой, красный, фуксия, оранжевый и другие огненные цвета.

Стихия земли (Телец, Дева и Козерог)

Такие люди всегда хотят крепко стоять на ногах и быть уверенными хотя бы в собственном настоящем, а также нелегко идут на перемены. Поэтому неудивительно, что им больше всего подходят именно окраски природы и осенней поры года. Телесные, кремовые, бежевые, мягкие оранжевые и коричневые оттенки позволяют им чувствовать себя комфортнее.

Стихия воздуха (Близнецы, Весы и Водолей)

Стабильность точно не входит в их приоритетов, а вот чувство свободы является обязательным. Поэтому им больше нравится невесомость и такие же краски. Все смягчены и пастельные тона, а также металлические оттенки серебристого дополняют их.

Стихия воды (Рак, Скорпион и Рыбы)

Чувственные и требовательны к себе представители этих знаков Зодиака могут вообще не волноваться о том, каким цветом себя окружать. Стихия воды говорит само о себе, поэтому все окраски океанов, морей и рек дарят им покой и равновесие.

Напомним, актуальный гороскоп на эту неделю имеет положительный прогноз для представителей разных знаков Зодиака. Узнайте, что ждет именно вас 6 — 12 сентября 2021. Новая неделя осени ознаменуется большим количеством положительных моментов для большинства знаков Зодиака, а некоторым удастся выйти на новый уровень, передает Радио Maximum. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://maximum.fm/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ