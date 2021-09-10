Цвет принесет вам счастье: варианты для всех знаков Зодиака

BTC/USD
46699.00
ETH/USD
3475.15
LTC/USD
184.88
USD/UAH
26.97
EUR/UAH
32.00
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Ольга Чародий
Каждый человек имеет любимые цвета, которым отдает
предпочтение в одежде, косметике или интерьере. Но у каждого знака Зодиака есть
еще и собственный цвет, который помогает заманить удачу. Готовые узнать свой?
Гороскоп (фото из открытых источников)
Каждый знак Зодиака имеет не только свои особенности
характера и предпочтения, но и определенные окраски, которые ассоциируются со
счастьем и благополучием. Поэтому астрологи назвали цвета, которые стоит чаще
выбирать представителям разных знаков, чтобы в их жизни стало светлых полос, а
характер не покидала.
Стихия огня (Овен, Лев и Стрелец):
Эти люди не привыкли отступать и искать причины не идти к
своим целям, поэтому им идеально подходят теплые на насыщенные краски. Среди
них золотой, красный, фуксия, оранжевый и другие огненные цвета.
Стихия земли (Телец, Дева и Козерог)
Такие люди всегда хотят крепко стоять на ногах и быть
уверенными хотя бы в собственном настоящем, а также нелегко идут на перемены.
Поэтому неудивительно, что им больше всего подходят именно окраски природы и
осенней поры года. Телесные, кремовые, бежевые, мягкие оранжевые и коричневые
оттенки позволяют им чувствовать себя комфортнее.
Стихия воздуха (Близнецы, Весы и Водолей)
Стабильность точно не входит в их приоритетов, а вот чувство
свободы является обязательным. Поэтому им больше нравится невесомость и такие
же краски. Все смягчены и пастельные тона, а также металлические оттенки
серебристого дополняют их.
Стихия воды (Рак, Скорпион и Рыбы)
Чувственные и требовательны к себе представители этих знаков Зодиака могут вообще не волноваться о том, каким цветом себя окружать. Стихия воды говорит само о себе, поэтому все окраски океанов, морей и рек дарят им покой и равновесие.
Напомним, актуальный гороскоп на эту неделю имеет положительный прогноз для представителей разных знаков Зодиака. Узнайте, что ждет именно вас 6 — 12 сентября 2021. Новая неделя осени ознаменуется большим количеством положительных моментов для большинства знаков Зодиака, а некоторым удастся выйти на новый уровень, передает Радио Maximum.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости