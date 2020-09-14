Pantone объявил главные цвета весны 2021 года

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Светлана Шкурупий
Мировой авторитет и стандарт в области цвета - институт Pantone объявил палитру оттенков, которые будут пользоваться наибольшей популярностью весной следующего года. Об этом говорится на сайте компании.
news-intime.ru
Аналитики прогнозируют, что весной 2021 года людям нужны будут яркие и насыщенные цвета, потому что они устали от серых будней, депрессии, страха, в которые были загнаны в результате пандемии коронавируса и карантинных ограничений. В коллекциях известных брендов будут доминировать следующие оттенки:
- Золотисто-оранжевый (Marigold), который будет ассоциироваться с теплом, комфортом и жизненной энергией;
- Небесный (Cerulean) как "цвет неба в кристально чистый день";
- Коричневый (Rust). Несмотря на то, что этот оттенок не характерен для весенней поры, он ассоциируется с природой: землей, листвой, деревьями;
- Солнечно-желтый (Illuminating) – этот оттенок подарит хорошее настроение, оптимизм, ощущение радости и счастья;
- Глубоко синий (French Blue). Аналитики охарактеризовали его как "цвет, символизирующий весенний Париж";
- Ментоловый (Green Ash) – успокаивающий оттенок, который символизирует молодость, свежесть, стабильность;
- Коралловый (Burnt Coral) – цвет, дарящий праздничное настроение;
- Мятный (Mint) – этот оттенок расслабляет, успокаивает, ассоциируется с чистотой и свежестью;
- Фиолетовый (Amethyst Orchid) – придаст уникальности любому весеннему образу.
- Малиновый (Raspberry Sorbet) – этот цвет бодрит и несет в себе дразнящие нотки.
Кроме этих оттенков в тренде остается классика: черный, бежевый, синий и серый цвета.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие цвета Pantone объявил самыми модными осенью 2020 года.
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