Pantone объявил главные цвета весны 2021 года

Мировой авторитет и стандарт в области цвета - институт Pantone объявил палитру оттенков, которые будут пользоваться наибольшей популярностью весной следующего года. Об этом говорится на сайте компании.

news-intime.ru

Аналитики прогнозируют, что весной 2021 года людям нужны будут яркие и насыщенные цвета, потому что они устали от серых будней, депрессии, страха, в которые были загнаны в результате пандемии коронавируса и карантинных ограничений. В коллекциях известных брендов будут доминировать следующие оттенки:

- Золотисто-оранжевый (Marigold), который будет ассоциироваться с теплом, комфортом и жизненной энергией;

- Небесный (Cerulean) как "цвет неба в кристально чистый день";

- Коричневый (Rust). Несмотря на то, что этот оттенок не характерен для весенней поры, он ассоциируется с природой: землей, листвой, деревьями;

- Солнечно-желтый (Illuminating) – этот оттенок подарит хорошее настроение, оптимизм, ощущение радости и счастья;

- Глубоко синий (French Blue). Аналитики охарактеризовали его как "цвет, символизирующий весенний Париж";

- Ментоловый (Green Ash) – успокаивающий оттенок, который символизирует молодость, свежесть, стабильность;

- Коралловый (Burnt Coral) – цвет, дарящий праздничное настроение;

- Мятный (Mint) – этот оттенок расслабляет, успокаивает, ассоциируется с чистотой и свежестью;

- Фиолетовый (Amethyst Orchid) – придаст уникальности любому весеннему образу.

- Малиновый (Raspberry Sorbet) – этот цвет бодрит и несет в себе дразнящие нотки.









Кроме этих оттенков в тренде остается классика: черный, бежевый, синий и серый цвета.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие цвета Pantone объявил самыми модными осенью 2020 года.

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