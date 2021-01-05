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Главная Новости Досуг мода Назван самый модный цвет этой зимы - он шокирует (Фото)
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Назван самый модный цвет этой зимы - он шокирует (Фото)

Этот цвет добавит позитива и яркости серой зиме

сегодня, 22:05
Автор:

Кириєнко Анна

Казалось бы, что зима — спокойное время года, поэтому и цвета в одежде нужно выбирать сдержанные. Однако дизайнеры и модельеры считают наоборот — нужно носить яркие вещи, которые будут поднимать настроение и отвлекать от серых мыслей о пандемии и проблемах. Поэтому самым модным цветом этого года стал фиолетовый. Об этом пишет издание Vogue.

Назван самый модный цвет этой зимы - он шокирует (Фото)

Трендовым цветом этой зимы стал фиолетовый. Фото: 101oblik.ru

Популярными станут все оттенки фиолетового: от нежного лавандового до темного сливового. Одежда таких тонов будет хорошо сочетаться с другими трендовыми цветами сезона, среди которых красный, зеленый, розовый и серый.

Одним из удачных и громких примеров стал образ бренда Saint Laurent.

Назван самый модный цвет этой зимы - он шокирует (Фото) - фото 2

Однако можно подобрать и менее радикальные и немонохромные наряды. Для зимы можно выбрать бархатный жакет, теплый вязаный свитер.

Назван самый модный цвет этой зимы - он шокирует (Фото) - фото 3

Для более праздничного образа подойдет короткое платье на бретелях. К такому наряду нужно подбирать массивные украшения, которые предоставят правильный акцент.

Назван самый модный цвет этой зимы - он шокирует (Фото) - фото 4

Также стоит обратить внимание на изящные сапожки в фиолетовых тонах на тонких каблуках.

Напоминаем, что Кейт Миддлтон — не просто стильная королевская особа, она — самая популярная и влиятельная женщина моды в Великобритании, не считая таких знаменитостей, как Холли Уиллоуби. Уже второй год подряд Кейт Миддлтон занимает первое место, обогнав еще одну королевскую особу, Меган Маркл, которая после помолвки с принцем Гарри получила увеличение запросов о ее стиле на 219%.

Также сайт "Комментарии" рассказывал, что кинофестиваль в Гетеборге проведет эксперимент по социальному дистанцированию, приглашая одного-единственного киномана провести неделю в одиночестве на острове-маяке Патер Ностер в Северном море, в компании только с волнами и множеством фильмов.



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Источник: https://fashion.24tv.ua/modniy-kolir-zimi-fioletoviy-novini-ukrayini-i-svitu_n1504668
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