Как в перчатках: модный бренд создал обувь на пять пальцев

Всемирно известный дом моды Balenciaga, который недавно представил "карантинный" свитр-маску, порадовал покупателей очередной новинкой. Вместе с обувным брендом Vibram они создали обувь с разделенными пальцами. Такую информацию предоставило издание Buro24/7.

Туфли и кроссовки, вверх которых создан из переработанного трикотажа, а низ — из фирменной резины, выглядят довольно странно, но создатели уверяют, что эта обувь способна передать ощущение ходьбы босиком. Дело в том, что эта модель разделяет все пять пальцев на ногах, как в перчатках, и за счет этого, тактильное восприятие при ходьбе усиливается.

Известно, что уже 16 октября обувная новинка поступит в продажу и будет доступна в трех расцветках: черном, розовом и красном. Цену новых кроссовок и туфлей пока не сообщают.

Напомним, что бренд Balenciaga принадлежит французской модной группе Kering и занимается производством одежды, обуви и аксессуаров.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что французский дом моды Givenchy создал обувь на три пальца, которая рассмешила сеть.





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