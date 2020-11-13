Как создать идеальный капсульный гардероб - советы Андре Тана

Известный украинский дизайнер Андре Тан дал советы, как создать экономный капсульный гардероб. Капсульный гардероб предусматривает до 10 вещей, которые подходят друг другу. Из этих вещей получается 10-15 разных и стильных луков.



Фото: indiastyle

Прежде всего дизайнер советует избавиться от одежды, которую вы давно не носите. После освобождения места в шкафу, можно покупать новые вещи.

При выборе вещей существует определенная последовательность. Первыми стоит покупать платья, вторыми — юбки и брюки. Далее выбирайте топы и свитера. И только в конце выберите верхнюю одежду. После этого можно переходить к обуви.

Чтобы сэкономить на гардеробе, нужно запомнить модные закономерности. Кофточек должно быть больше, чем юбок или брюк. Будет заметнее, если вы каждый день будете выбирать различные кофточки под одни леггинсы, а не наоборот. В результате количество ваших образов увеличится. Приобретите несколько ярких вещей, чтобы подчеркнуть ваши выгодные стороны.

Таким образом вы покупаете не сотню ненужных вещей, которые ни под что не подходят, а десять. При этом, вы сэкономите и получите много образов на каждый день.

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