Что в тренде этой зимой - новинки обуви (фото)

Зима не за горой, поэтому пора готовиться, чтобы встретить ее достойно. Какие-то модели обуви вышли из моды, какие-то, наоборот, приобрели популярность. Чтобы ориентироваться в моде и знать, что покупать, издание Vogue опубликовало главные тренды зимы 2020-2021.

Фото: sport-marafon

1. Массивные ботинки

Трендом этой зимы будут большие грубые ботинки, похожие на армейские берцы. Не важно, на шнуровке они или на молнии, спросом будут пользоваться и те, и другие. Подошва может быть как низкой, так и высокой, "тракторной". На ботинках могут присутствовать массивные аксессуары, цепочки.

2. Ботильоны

Не выйдут из моды этой зимой и ботильоны. Ведь под них так хорошо подходят платья и узкие брюки. Большое внимание стилисты уделяют низким остроносым ботильонам. Они также могут быть украшены массивными элементами.

3. Высокие сапожки

Они дарят тепло и очаровывают своей женственностью.

Высокие сапоги долго будут оставаться в тренде. А самыми модными моделями станут ботфорты, сапоги, которые полностью облегают ногу, сапоги со складками.

4. Ботинки с высоким платформой

Практичный тренд на зиму, ведь он еще и защитит ваши ноги от влаги, снега и грязи. Несмотря на свою грубость, такая обувь добавляет шарма и неординарности в образ.

5. Кроссовки

Когда на улице более или менее тепло, можно прибегать и к этой модели обуви. Кроссовки станут отличным дополнением к длинной юбке. Причем в моде — кроссовки любой формы.

Этой зимой стилисты советуют выбирать обувь ярких цветов. Зеленые, фиолетовые, розовые цвета будут в приоритете. Поэтому не бойтесь экспериментов и вносите краски в эту зиму.

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