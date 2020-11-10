kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 10.11.2020

BTC/USD

15395.10

ETH/USD

451.32

LTC/USD

59.21

НБУ 10.11.2020

USD/UAH

28.41

EUR/UAH

33.67

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Досуг мода Что в тренде этой зимой - новинки обуви (фото)
commentss НОВОСТИ Все новости

Что в тренде этой зимой - новинки обуви (фото)

Кроме домашних тапочек в моду войдут массивные ботинки, квадратный носок и обувь с цепями

сегодня, 10:40
Автор:

Кириєнко Анна

Зима не за горой, поэтому пора готовиться, чтобы встретить ее достойно. Какие-то модели обуви  вышли из моды, какие-то, наоборот, приобрели популярность. Чтобы ориентироваться в моде и знать, что покупать, издание Vogue опубликовало главные тренды зимы 2020-2021.

Что в тренде этой зимой - новинки обуви (фото)

Фото: sport-marafon

1. Массивные ботинки

Трендом этой зимы будут большие грубые ботинки, похожие на армейские берцы. Не важно, на шнуровке они или на молнии, спросом будут пользоваться и те, и другие. Подошва может быть как низкой, так и высокой, "тракторной". На ботинках могут присутствовать массивные аксессуары, цепочки.

2. Ботильоны

Не выйдут из моды этой зимой и ботильоны. Ведь под них так хорошо подходят платья и узкие брюки. Большое внимание стилисты уделяют низким остроносым ботильонам. Они также могут быть украшены  массивными элементами.

3. Высокие сапожки

Они дарят тепло и очаровывают своей женственностью.

Высокие сапоги долго будут оставаться в тренде. А самыми модными моделями станут ботфорты, сапоги, которые полностью облегают ногу, сапоги со складками.

4. Ботинки с высоким платформой

Практичный тренд на зиму, ведь он еще и защитит ваши ноги от влаги, снега и грязи. Несмотря на свою грубость, такая обувь добавляет шарма и неординарности в образ.

5. Кроссовки

Когда на улице более или менее тепло, можно прибегать и к этой модели обуви. Кроссовки станут отличным дополнением к длинной юбке. Причем в моде — кроссовки любой формы.

Что в тренде этой зимой - новинки обуви (фото) - фото 2
Что в тренде этой зимой - новинки обуви (фото) - фото 3
Что в тренде этой зимой - новинки обуви (фото) - фото 4
Что в тренде этой зимой - новинки обуви (фото) - фото 5
Что в тренде этой зимой - новинки обуви (фото) - фото 6
Что в тренде этой зимой - новинки обуви (фото) - фото 7

Этой зимой стилисты советуют выбирать обувь ярких цветов. Зеленые, фиолетовые, розовые цвета будут в  приоритете. Поэтому не бойтесь экспериментов и вносите краски в эту зиму.

Также рекомендуем почитать, топ-7 моделей женских джинсов, которые точно понравятся мужчинам.





Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://vogue.ua/article/fashion/tendencii/gid-po-modnoy-obuvi-sezona-osen-zima-2020-2021.html
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ