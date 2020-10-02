kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 02.10.2020

BTC/USD

10533.52

ETH/USD

344.22

LTC/USD

44.85

НБУ 02.10.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

33.45

RUB/UAH

0.37

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Досуг мода Как правильно носить "шотландку": модные советы от Андре Тана (видео)
commentss НОВОСТИ Все новости

Как правильно носить "шотландку": модные советы от Андре Тана (видео)

Дизайнер поделился главными модными советами для нынешнего сезона

сегодня, 20:09
Автор:

Дмитрий Симоненко

В этом сезоне в моду возвращается шотландская клетка. Но этот принт может быть весьма опасен – при неудачном покрое либо неверно выбранной модели впечатление от внешнего вида может быть испорчено. Известный украинский дизайнер Андре Тан рассказал, как стать стройнее или добавить аппетитные формы с помощью клетки.

Как правильно носить "шотландку": модные советы от Андре Тана (видео)

Источник: kiev.informator.ua

По словам дизайнера, самой актуальной в этом сезоне будет клетка тартан – другими словами – "шотландка". Этот этнический орнамент образуется переплетением разноцветных нитей и состоит из диагональных и горизонтальных полос. Существует более 250 узоров тартана.

Сочетать "шотландку" с другой одеждой не сложно, ведь она универсальна. Приобретите себе пару нарядов на этот сезон — для любых возрастов и поколений этот элемент одежды всегда будет must-have в гардеробе.

Если вы хотите зрительно уменьшить бедра, тогда вам просто необходим жакет с крупной клеткой тартан, потому что вы так прибавите себе аппетитных форм. Ну а надев наряд из мелкой клетки, вы будете казаться миниатюрнее.


Переглянути цей допис в Instagram

Как размер узора влияет на вашу фигуру? Сочетать клетку с другими элементами гардероба очень легко. Считайте ее универсалом в комбинациях. Для любых возрастов и поколений этот элемент одежды всегда будет must-have в гардеробе.. Как говорится: “Все новое — это хорошо забытое старое”. В видео рассказал, как стать стройнее или добавить аппетитные формы с помощью клетки. Понравилось видео? О чем рассказать в следующий раз?

Допис, поширений Andre Tan (@andre_tan_official)

Ранее "Комментарии" писали о том, что Андре Тан назвал фильмы, которые должен посмотреть каждый.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
Главная Новости