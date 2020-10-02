Как правильно носить "шотландку": модные советы от Андре Тана (видео)

В этом сезоне в моду возвращается шотландская клетка. Но этот принт может быть весьма опасен – при неудачном покрое либо неверно выбранной модели впечатление от внешнего вида может быть испорчено. Известный украинский дизайнер Андре Тан рассказал, как стать стройнее или добавить аппетитные формы с помощью клетки.

Источник: kiev.informator.ua

По словам дизайнера, самой актуальной в этом сезоне будет клетка тартан – другими словами – "шотландка". Этот этнический орнамент образуется переплетением разноцветных нитей и состоит из диагональных и горизонтальных полос. Существует более 250 узоров тартана.

Сочетать "шотландку" с другой одеждой не сложно, ведь она универсальна. Приобретите себе пару нарядов на этот сезон — для любых возрастов и поколений этот элемент одежды всегда будет must-have в гардеробе.

Если вы хотите зрительно уменьшить бедра, тогда вам просто необходим жакет с крупной клеткой тартан, потому что вы так прибавите себе аппетитных форм. Ну а надев наряд из мелкой клетки, вы будете казаться миниатюрнее.





Ранее "Комментарии" писали о том, что Андре Тан назвал фильмы, которые должен посмотреть каждый.

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