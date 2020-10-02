Как правильно носить "шотландку": модные советы от Андре Тана (видео)

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Дмитрий Симоненко
В этом сезоне в моду возвращается шотландская клетка. Но этот принт может быть весьма опасен – при неудачном покрое либо неверно выбранной модели впечатление от внешнего вида может быть испорчено. Известный украинский дизайнер Андре Тан рассказал, как стать стройнее или добавить аппетитные формы с помощью клетки.
Источник: kiev.informator.ua
По словам
дизайнера, самой актуальной в этом сезоне будет клетка тартан – другими словами
– "шотландка". Этот этнический орнамент образуется переплетением разноцветных
нитей и состоит из диагональных и горизонтальных полос. Существует более 250 узоров
тартана.
Сочетать "шотландку"
с другой одеждой не сложно, ведь она универсальна. Приобретите себе пару
нарядов на этот сезон — для любых возрастов и поколений этот элемент одежды
всегда будет must-have в гардеробе.
Если вы хотите зрительно уменьшить бедра, тогда вам просто необходим жакет с крупной клеткой тартан, потому что вы так прибавите себе аппетитных форм. Ну а надев наряд из мелкой клетки, вы будете казаться миниатюрнее.
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Как размер узора влияет на вашу фигуру? Сочетать клетку с другими элементами гардероба очень легко. Считайте ее универсалом в комбинациях. Для любых возрастов и поколений этот элемент одежды всегда будет must-have в гардеробе.. Как говорится: “Все новое — это хорошо забытое старое”. В видео рассказал, как стать стройнее или добавить аппетитные формы с помощью клетки. Понравилось видео? О чем рассказать в следующий раз?
Ранее "Комментарии"
писали о том, что Андре Тан назвал фильмы, которые должен посмотреть каждый.
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