Андре Тан назвал фильмы, которые должен посмотреть каждый

Украинский дизайнер Андре Тан рассказал, какие фильмы любит смотреть, когда у него появляется свободная минутка и поделился своей подборкой лучших кинолент. Список фильмов он опубликовал на своей страничке в Instagram.

Андре Тан

Модельер рассказал, что отдает предпочтение фантастике, кинокартинам, основанных на реальных событиях, а также документальным фильмам, связанных с модой. Подборка любимых фильмов Андре Тана выглядит так:

Парфюмер: История одного убийцы

Это драматический фильм 2006 года, снятый по мотивам одноименного романа Патрика Зюскинда. Дизайнер признался, что это его любимый фильм и смотрел он его раз 20. В центре сюжета удивительная история человека, который был влюблен в свое дело и ради своей цели готов был идти на сумасшедшие поступки.





Отель "Гранд Будапешт"

Трагикомедия 2014 года была удостоена высоких оценок мировой кинопрессы. Андре Тан отметил, что это легкая кинолента, во время просмотра которой глаза отдыхают.





Одинокий мужчина

Режиссером этого драматического фильма выступил дизайнер одежды Том Форд, поэтому в нем сделал акцент на воспроизведении деталей и образов шестидесятых годов в одежде. Андре Тан считает, что эту киноленту должен посмотреть каждый дизайнер.





Клеопатра

"Клеопатра" считается одной из самых дорогостоящих картин, ее сюжет рассказывает о жизни царицы Клеопатры и ее отношениях с Юлием Цезарем и Марком Антонием. Украинский дизайнер отметил, что в фильме его очень сильно впечатлили костюмы, ведь образ каждого героя был продуман до мелочей.





Легенда Хью Гласса (Выживший)

Остросюжетный вестерн в главной роли с Леонардо Ди Каприо получил множество престижных кинопремий. Андре Тан считает, что это невероятно сильный фильм во всех смыслах.





Ранее издание "Комментарии" сообщало, что американская звезда Селена Гомес поделилась списком своих любимых фильмов.

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