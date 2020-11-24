Известный бренд выпустил кроссовки, которые нельзя носить

Язык
Coinspot 24.11.2020
BTC/USD
18981.62
ETH/USD
601.17
LTC/USD
88.38
НБУ 24.11.2020
USD/UAH
28.55
EUR/UAH
33.90
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Светлана Шкурупий
Известный испанский бренд Balenciaga не устает удивлять покупателей своими новинками. В прошлом месяце он представил обувь на пять пальцев, а в этом — кроссовки из латуни, покрытые серебром.
Модный
дом выпустил модель кроссовок Track Sculpture, которые состоят из 16 латунных
деталей, спаянных между собой. Обувь покрыта серебром и весит гораздо больше,
чем обычная — 2,5 килограмма. Носить такие кроссовки, конечно, невозможно.
Известно,
что такая "скульптурная" обувь выпущена только в 41-м размере и по форме
напоминает кроссовки модели бренда Track 2. Сделаны они вручную в Италии и
будут продаваться в магазинах Balenciaga и на официальном сайте. Всего выпущено
20 таких пар и стоят они 5750 долларов (более 164 тыс. гривен).
Напомним, что французский дом моды Givenchy представил обувь на три пальца и рассмешил сеть.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что всемирно известный бренд Adidas совместно с компанией Google создал "умные" стельки для обуви, чтобы люди смогли отслеживать показатели своих тренировок.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости