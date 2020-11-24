Известный бренд выпустил кроссовки, которые нельзя носить

Известный испанский бренд Balenciaga не устает удивлять покупателей своими новинками. В прошлом месяце он представил обувь на пять пальцев, а в этом — кроссовки из латуни, покрытые серебром.

Модный дом выпустил модель кроссовок Track Sculpture, которые состоят из 16 латунных деталей, спаянных между собой. Обувь покрыта серебром и весит гораздо больше, чем обычная — 2,5 килограмма. Носить такие кроссовки, конечно, невозможно.

Известно, что такая "скульптурная" обувь выпущена только в 41-м размере и по форме напоминает кроссовки модели бренда Track 2. Сделаны они вручную в Италии и будут продаваться в магазинах Balenciaga и на официальном сайте. Всего выпущено 20 таких пар и стоят они 5750 долларов (более 164 тыс. гривен).

Напомним, что французский дом моды Givenchy представил обувь на три пальца и рассмешил сеть.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что всемирно известный бренд Adidas совместно с компанией Google создал "умные" стельки для обуви, чтобы люди смогли отслеживать показатели своих тренировок.

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