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Главная Новости Досуг мода Известный бренд выпустил кроссовки, которые нельзя носить
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Известный бренд выпустил кроссовки, которые нельзя носить

Эти кроссовки есть только в одном размере

сегодня, 13:25
Автор:

Светлана Шкурупий

Известный испанский бренд Balenciaga не устает удивлять покупателей своими новинками. В прошлом месяце он представил обувь на пять пальцев, а в этом — кроссовки из латуни, покрытые серебром.

Известный бренд выпустил кроссовки, которые нельзя носить

Модный дом выпустил модель кроссовок Track Sculpture, которые состоят из 16 латунных деталей, спаянных между собой. Обувь покрыта серебром и весит гораздо больше, чем обычная — 2,5 килограмма. Носить такие кроссовки, конечно, невозможно.

Известно, что такая "скульптурная" обувь выпущена только в 41-м размере и по форме напоминает кроссовки модели бренда Track 2. Сделаны они вручную в Италии и будут продаваться в магазинах Balenciaga и на официальном сайте. Всего выпущено 20 таких пар и стоят они 5750 долларов (более 164 тыс. гривен).

Напомним, что французский дом моды Givenchy представил обувь на три пальца и рассмешил сеть.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что всемирно известный бренд Adidas совместно с компанией Google создал "умные" стельки для обуви, чтобы люди смогли отслеживать показатели своих тренировок. 


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Источник: https://www.inputmag.com/style/balenciaga-track-2-sneaker-onjects-collection
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