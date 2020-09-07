Сотрудничество H&M с итальянской семейной маркой Giuliva Heritagе уникально тем, что вся коллекция изготовлена из переработанных материалов. Такое осознанное потребление материалов и вещей не может не радовать поклонников популярного бренда H&M. Об этом пишет издание womanel.

Giuliva Heritage – это известная итальянская марка, которая славится пошивом идеальных мужских костюмов. Основателями бренда являются супруги Маргарита Карделли и Херардо Кавальер, которые с радостью приняли предложение посотрудничать с брендом H&M.

H&M и GIULIVA HERITAGE выпустили совместную коллекцию из переработанных материалов. Фото: unsplash.

Новый тандем в каждом своем изделии использовал переработанные ткани, сохраняя философию обоих марок. В коллекции представлены костюмы из брюк и пиджаков, базовые водолазки, несколько моделей верхней одежды, рубашки и аксессуары. Для их создания авторы выбрали бежевые, голубые и бордовые цвета.





“Вместе мы создали простые универсальные изделия с дизайном, который выдержит испытание временем. Мы были особенно рады использовать переработанные материалы в каждом образе, — говорят Херардо Кавальер и Маргарита Карделли. — Мы всегда были увлечены аутентичной, осмысленной модой, которая актуальна во все времена, и данная коллекция, несомненно, отражает это”.





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