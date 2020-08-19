kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 19.08.2020

BTC/USD

11852.80

ETH/USD

412.11

LTC/USD

62.60

НБУ 19.08.2020

USD/UAH

27.63

EUR/UAH

32.90

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Досуг мода H&M создал куртку для объятий на расстоянии
commentss НОВОСТИ Все новости

H&M создал куртку для объятий на расстоянии

Эту куртку создали в ответ на карантинные ограничения

сегодня, 16:50
Автор:

Светлана Шкурупий

Пандемия коронавируса, охватившая весь мир, повлияла на все сферы нашей жизни, включая и моду. В этом году перед дизайнерами стоит задача не только представить оригинальную и практичную вещь, но и наделить ее необычными свойствами. Недавно в Швейцарии создали джинсы, защищающие от COVID-19, а сейчас - "карантинную" куртку. Об этом сообщает издание 23-59.

Популярный швейцарский бренд H&M предоставил новинку для тех, кому из-за карантина не хватает тактильных ощущений. Специалисты берлинского подразделения H & M Lab разработали специальную куртку, которая называется Wearable Love. Она создана из джинсовой ткани и снаружи напоминает привычный предмет гардероба. Но главная ее фишка скрыта внутри. Ведь в куртку встроены сенсоры, создающие иллюзию объятий. 

H&M создал куртку для объятий на расстоянии

Активировать их можно с помощью уникального кода, которым владелец куртки может поделиться с близкими. Авторы идеи уверены, что это прекрасный способ поддерживать контакт с родными, соблюдая социальную дистанцию.

Чтобы представить новинку, разработчики выпустили яркую видеорекламу, а вот когда именно новинка поступит в продажу, пока неизвестно.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что американский бренд создал куртку из монет.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!