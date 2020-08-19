H&M создал куртку для объятий на расстоянии

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Светлана Шкурупий
Пандемия коронавируса, охватившая весь мир, повлияла на все сферы нашей жизни, включая и моду. В этом году перед дизайнерами стоит задача не только представить оригинальную и практичную вещь, но и наделить ее необычными свойствами. Недавно в Швейцарии создали джинсы, защищающие от COVID-19, а сейчас - "карантинную" куртку. Об этом сообщает издание 23-59.
Популярный швейцарский бренд H&M предоставил новинку для тех, кому из-за карантина не хватает тактильных ощущений. Специалисты берлинского подразделения H & M Lab разработали специальную куртку, которая называется Wearable Love. Она создана из джинсовой ткани и снаружи напоминает привычный предмет гардероба. Но главная ее фишка скрыта внутри. Ведь в куртку встроены сенсоры, создающие иллюзию объятий.
Активировать их можно с помощью уникального кода, которым владелец куртки может поделиться с близкими. Авторы идеи уверены, что это прекрасный способ поддерживать контакт с родными, соблюдая социальную дистанцию.
Чтобы представить новинку, разработчики выпустили яркую видеорекламу, а вот когда именно новинка поступит в продажу, пока неизвестно.
Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что американский бренд создал куртку из монет.
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