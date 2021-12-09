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«Дает ощущение новизны»: объявлен главный цвет 2022 года

Институт цвета Pantone выбрал главный цвет 2022 года: его назвали «символом глобального духа времени и переходного периода»

сегодня, 14:40
Автор:

Светлана Шкурупий
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Представители американского института Pantone, который занимается прогнозированием цветовых тенденций, объявил главный оттенок 2022 года.

«Дает ощущение новизны»: объявлен главный цвет 2022 года

Объявлен главный цвет 2022 года / Фото: Pantone

Впервые в истории Pantone не выбрал цвет года, а создал его, ориентируясь на события, происходящие в мире. Итак, в следующем году обновляйте гардероб, добавляя в него вещи сиреневого оттенка под названием Very Peri (в вольном переводе "очень красивый"). Именно он и станет главным в 2022 году. 

Исполнительный директор института цвета Pantone Леатрис Эйсман отметила, что для них было важно придумать новый цвет, потому что у людей сейчас совершенно новое видение мира

"Мы живем в эпоху перемен. Цвет Very Peri – символ глобального духа времени и переходного периода, который мы сейчас переживаем", – отмечается на официальном сайте Pantone.

Также представители отметили, что сиреневый цвет Very Peri — один из самых счастливых и теплых из синей палитры. Благодаря красному оттенку он дает ощущение новизны, а новизна – это то, что мы ищем.

«Дает ощущение новизны»: объявлен главный цвет 2022 года - фото 2

Напомним, по данным аналитиков компании Pantone, самыми распространенными цветами, которые используются сегодня в модной индустрии, стали оттенки синего. Особенно популярны цвета Spun Sugar ("Сахарная пряжа") и Glacier Lake ("Застывшая озеро"), которые специалисты сравнивают с оттенками медицинских масок.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в 2021 году Pantone вместе одного выбрал два главных оттенка года: серый "Ultimate Grey", который символизирует силу и стойкость и солнечный "Illuminating" ассоциирующийся с радостью, теплом и надеждой на лучшее будущее.


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