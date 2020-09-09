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Главная Новости Досуг мода Брэд Питт стал амбассадором бренда Brioni
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Брэд Питт стал амбассадором бренда Brioni

Итальянский модный Дом Brioni представил рекламную кампанию сезона

сегодня, 15:11
Автор:

Любовь Блажко

Новая рекламная компания была создана специально к 75-летнию известной марки, в которой снялся сам Питт. Коллекция называется Tailoring Legends и рассчитана на сезон осень-зима 2020/2021. Об этом пишет издание vogue.

Брэд Питт стал амбассадором бренда Brioni

Брэд Питт стал амбассадором бренда Brioni. Фото: karavan.

Актер позирует в одежде из новой коллекции на черно-белых снимках. Известно, что их автором стал популярный шведский фотограф Микаэль Янссон. В шикарном костюме звезда кино выглядит, как и всегда, очень эффектно.

Концепцией этой рекламной компании является модное наследие Дома и современный модный язык, неподвластный времени. Марка стала всемирной известной, благодаря своему элегантному стилю и чистым линиям на одежде. 

Чтобы немного ближе познакомиться с Brioni, лучше вспомнить ее многолетнюю историю. Компанию основали Назарено Фонтиколи и Гаэтано Савини еще в 1945 году, открыв первый модный бутик в Риме. А первый показ мод состоялся во Флоренции в 1952 году. Дебютный показ получил много положительных откликов и, таким образом, бренд завоевал любовь первых своих клиентов. С 1954 года итальянская марка провела множество показов в Нью-Йорке и США. Костюмы от Brioni можно увидеть на таких известных личностях, как Джеймс Белуши, Аль Пачино, Пирс Броснан, Дэниел Крейг, Дональд Трамп.





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