В Британии продали редкую книгу о Гарри Поттере: цена шокирует

Книги о юном волшебнике Гарри Поттере до сих пор пользуются большой популярностью, особенно, если они редкие. Один из таких экземпляров был продан в Великобритании на аукционе за 111 тысяч долларов.

Редкая книга о Гарри Поттере / Фото: Ian Waldie / Reuters

"Гарри Поттер и философский камень" — первый роман в серии книг про юного волшебника, написанный Джоан Роулинг. В 1997 году было напечатано первый тираж, состоящий из 500 копий в твердой обложке. Все они содержали несколько опечаток, которые впоследствии исправили. И книга, проданная на аукционе Tennants является одной из них, эксперты охарактеризовали ее как "исключительную". Из 500 экземпляров осталось всего около 200, а остальные были переданы в библиотеки, и до сегодняшнего дня уже потеряны или повреждены.

Неизвестно, кто приобрел редкую книгу за 111 тысяч долларов (почти 3 миллиона гривен), но она стала одной из самых дорогих среди других произведений Джоан Роулинг. Хотя предыдущий рекорд не побила. В 2020 году с молотка ушла другая книга "Гарри Поттер и философский камень" из первого издания, где был автограф автора. Ее продали за 173 тыс. долларов.

Напомним, что компания Prop Store, которая специализируется на продаже сувениров, анонсировала открытие необычного аукциона в Лос-Анджелесе. С молотка пустят знаменитые очки Гарри Поттера и шляпу Индианы Джонса.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что мировую славу Дэниелу Рэдклиффу принесли съемки в фильмах о Гарри Поттере. Сайт Looper подсчитал, сколько актер заработал за участие в фильмах о юном волшебнике. Прибыль указана за каждый эпизод франшизы.

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