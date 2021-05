Эксперты подсчитали, сколько денег заработал Дэниел Рэдклифф за роль Гарри Поттера

Мировую славу актеру Дэниелу Рэдклиффу принесли съемки в фильмах о Гарри Поттере. Неудивительно, что пользователей Сети интересует все, что связанно со съемочным процессом. В частности, заработки Рэдклиффа за участие в саге.

Гарри Поттер (фото из открытых источников)

Сайт Looper подсчитал, сколько Дэниэл Рэдклифф заработал за участие в фильмах о Гарри Поттере. Прибыль указана за каждый эпизод франшизы.

Так, съемки "Философского камня" обеспечили актеру $1 миллион, гонорар за "Тайную комнату" составил $3 миллиона, а за "Узника Азкабана" Рэдклифф получил уже $6 миллионов. "Орден Феникса" принес ему $14 миллионов, а 3 финальных эпизода — по $25 миллиона каждый. В итоге актер заработал $99 миллионов за съемки в фильмах.

Однако это лишь часть доходов Рэдклиффа. Кроме фильмов, франшиза охватывает несколько театральных постановок, некоторые проекты пока находятся в разработке.

Так, платформа HBO Max планирует снять сериал по "Гарри Поттеру", а в 2020 году на сайте We Got This Covered появилась информация о выходе спин-офф фильмов, события которых разворачиваются через 20 лет после завершения истории.

В результате CheatSheet Showbiz оценивает доходы Рэдклиффа примерно в $ 110 миллионов, тогда как Sunday Times — в $112 миллионов. Таким образом, он — один из самых богатых актеров Великобритании.





