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Эксперты подсчитали, сколько денег заработал Дэниел Рэдклифф за роль Гарри Поттера

Пользователей Сети до сих пор интересует множество вопросов, связанных со съемочным процессом

сегодня, 15:12
Автор:

Ольга Чародий

Мировую славу актеру Дэниелу Рэдклиффу принесли съемки в фильмах о Гарри Поттере. Неудивительно, что пользователей Сети интересует все, что связанно со съемочным процессом. В частности, заработки Рэдклиффа за участие в саге.

Эксперты подсчитали, сколько денег заработал Дэниел Рэдклифф за роль Гарри Поттера

Гарри Поттер (фото из открытых источников)

Сайт Looper подсчитал, сколько Дэниэл Рэдклифф заработал за участие в фильмах о Гарри Поттере. Прибыль указана за каждый эпизод франшизы.

Так, съемки "Философского камня" обеспечили актеру $1 миллион, гонорар за "Тайную комнату" составил $3 миллиона, а за "Узника Азкабана" Рэдклифф получил уже $6 миллионов. "Орден Феникса" принес ему $14 миллионов, а 3 финальных эпизода — по $25 миллиона каждый. В итоге актер заработал $99 миллионов за съемки в фильмах.

Однако это лишь часть доходов Рэдклиффа. Кроме фильмов, франшиза охватывает несколько театральных постановок, некоторые проекты пока находятся в разработке.

Так, платформа HBO Max планирует снять сериал по "Гарри Поттеру", а в 2020 году на сайте We Got This Covered появилась информация о выходе спин-офф фильмов, события которых разворачиваются через 20 лет после завершения истории.

В результате CheatSheet Showbiz оценивает доходы Рэдклиффа примерно в $ 110 миллионов, тогда как Sunday Times — в $112 миллионов. Таким образом, он — один из самых богатых актеров Великобритании.

Эксперты подсчитали, сколько денег заработал Дэниел Рэдклифф за роль Гарри Поттера - фото 2

Напомним, 25-летний блогер и косплеер Феликс Лало из Франции стал очень популярным благодаря своему поразительному сходству с Гарри Поттером — юным волшебником из Хогвартса, который пленил сердца миллионов зрителей. 

Мужчина называет себя неофициальным двойником Дэниела Рэдклифа, который исполнил роль культового персонажа из книг Джоан Роулинг.

Как только блогер надевает очки, рисует на лбу фальшивый шрам и переодевается в форму ученика волшебной школы Хогвартс, пользователям Сети едва удается отличить его от главного героя киноленты. Прочесть о нем больше можно в нашем материале. 


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Источник: https://www.looper.com/392150/how-much-money-daniel-radcliffe-made-from-harry-potter/
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