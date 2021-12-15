logo

BTC/USD

48445.22

ETH/USD

3877.09

LTC/USD

151.15

USD/UAH

27.25

EUR/UAH

30.80

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Досуг дорого Турция поразила десертом за 180 тысяч долларов (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Турция поразила десертом за 180 тысяч долларов (ФОТО)

В турецком Кахраманмараше продают пахлаву и десерт «Соловьиное гнезно» на блюдах из чистого золота

сегодня, 11:05
Автор:

Светлана Шкурупий
Поделитесь публикацией:

В городе Кахраманмараше, расположенном на юге Турции, начали продавать десерты на золотых подносах, чтобы привлечь внимание туристов к ювелирному мастерству региона.

Турция поразила десертом за 180 тысяч долларов (ФОТО)

Турецкие сладости (фото из открытых источников)

Как сообщает t24, местные кондитеры ошеломили новостью о продаже пахлавы на золотых подносах за 2,5 млн лир (180 тыс. долларов) и десерта бюльбюль-ювасы (перев. "Соловьиное гнездо") за 500 тыс. лир (36 тыс. долларов).

Тарелки из 24-каратного золота, одна весом почти 3 кг, вторая – 500 г, были изготовлены в мастерской города Кахраманмараш, известном как город ювелиров. Готовые подносы были доставлены в кондитерскую, где и производят традиционные десерты.

Менеджер кондитерской Джафер Налчаджи прокомментировал: "Мы делаем качественные десерты. Ежедневно производим ограниченное количество конфет. А теперь имеем пахлаву и десерт "Соловьиное гнездо" на золотых подносах".

Турция поразила десертом за 180 тысяч долларов (ФОТО) - фото 2

Напомним, что бельгиец Пьер Марколини стал лучшим кондитером в мире. Награду World Pastry Stars 56-летнему шоколатье вручило жюри независимых репортеров. Несмотря на скоромный дизайн без излишеств, лакомства, произведенные самим маэстро, — далеко не из дешевых. Стоимость одной коробки может достигать сотни евро.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что во время путешествий по разным городам мира, осматривайте не только объекты культурного наследия и популярные локации, но и ознакомьтесь с национальной кухней. В каждой стране есть десерт, который считается "вкусной достопримечательностью" и его точно стоит попробовать.

Читайте также, что в Нью-Йорке (США) можно попробовать самый дорогой в мире картофель фри, который готовится по особому рецепту, и уже попал в Книгу рекордов Гиннеса. Сколько же стоит гарнир и в чем его секрет?


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t24.com.tr/haber/altin-tepside-baklava-2-5-milyon-lira,1000253
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!