Турция поразила десертом за 180 тысяч долларов (ФОТО)

В городе Кахраманмараше, расположенном на юге Турции, начали продавать десерты на золотых подносах, чтобы привлечь внимание туристов к ювелирному мастерству региона.

Турецкие сладости (фото из открытых источников)

Как сообщает t24, местные кондитеры ошеломили новостью о продаже пахлавы на золотых подносах за 2,5 млн лир (180 тыс. долларов) и десерта бюльбюль-ювасы (перев. "Соловьиное гнездо") за 500 тыс. лир (36 тыс. долларов).

Тарелки из 24-каратного золота, одна весом почти 3 кг, вторая – 500 г, были изготовлены в мастерской города Кахраманмараш, известном как город ювелиров. Готовые подносы были доставлены в кондитерскую, где и производят традиционные десерты.

Менеджер кондитерской Джафер Налчаджи прокомментировал: "Мы делаем качественные десерты. Ежедневно производим ограниченное количество конфет. А теперь имеем пахлаву и десерт "Соловьиное гнездо" на золотых подносах".





Напомним, что бельгиец Пьер Марколини стал лучшим кондитером в мире. Награду World Pastry Stars 56-летнему шоколатье вручило жюри независимых репортеров. Несмотря на скоромный дизайн без излишеств, лакомства, произведенные самим маэстро, — далеко не из дешевых. Стоимость одной коробки может достигать сотни евро.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что во время путешествий по разным городам мира, осматривайте не только объекты культурного наследия и популярные локации, но и ознакомьтесь с национальной кухней. В каждой стране есть десерт, который считается "вкусной достопримечательностью" и его точно стоит попробовать.

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