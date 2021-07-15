logo
Русский Українська

BTC/USD

32466.61

ETH/USD

1950.54

LTC/USD

128.14

USD/UAH

27.45

EUR/UAH

32.40

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Досуг дорого Картофель фри за 200 долларов: где продают и что в нем особенного (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Картофель фри за 200 долларов: где продают и что в нем особенного (ФОТО)

В одном из ресторанов Нью-Йорка продают самый дорогой в мире картофель фри, который удостоился записи в Книге рекордов Гиннеса

сегодня, 09:15
Автор:

Светлана Шкурупий

В Нью-Йорке (США) можно попробовать самый дорогой в мире картофель фри, который готовится по особому рецепту, и уже попал в Книгу рекордов Гиннеса. Сколько же стоит гарнир и в чем его секрет?

Картофель фри за 200 долларов: где продают и что в нем особенного (ФОТО)

Самый дорогой картофель фри / Фото: pinteres

Издание Guinness World Records сообщает, что блюдо называется Crème de la Crème Pomme Frites и в него добавляют несколько ценных ингредиентов. Готовят необычный картофель фри шеф-повара Джо Кальдероне и Фредерик Шен-Киверт. Они не просто опускают ее во фритюр и подают на стол, а сначала бланшируют в шампанском om Perignon с арденским уксусом J. LeBlanc French Champagne. После этого картофель 3 раза готовят в гусином жире из юго-западной Франции, чтобы на нем образовалась хрустящая корочка.

К блюду подается и изысканный соус, в котором есть трюфельное масло, щепотка муки и органические сливки, придающие ему густоты. Затем в смесь добавляют кусочки швейцарского сыра Раклет с трюфелями. К самому блюду также подают трюфели, и сверху посыпают картофель сыром Crete Senesi Pecorino Tartufello и 23-каратной пищевой золотой пылью.

Картофель фри за 200 долларов: где продают и что в нем особенного (ФОТО) - фото 2

Фото: Guinness World Records

Известно, что такой картофель доступен клиентам только по предварительному заказу, поскольку для приготовления используются редкие ингредиенты. Стоимость блюда составляет 200 долларов. Этот картофель фри уже попал в Книгу рекордов Гиннеса, как самый дорогой в мире. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что у каждого человека свои пристрастия — кто-то любит привозить из путешествий магнитики или другие памятные сувениры, а кто-то готов отдать космическую сумму, чтобы попробовать необычный и редкий деликатес. Представляем вам подборку самой дорогой еды в мире, о которой многие могли и не слышать.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.guinnessworldrecords.com/news/2021/7/serendipity3-creates-the-worlds-most-expensive-french-fries-667351
Теги:
comments

Обусуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ