Картофель фри за 200 долларов: где продают и что в нем особенного (ФОТО)

В Нью-Йорке (США) можно попробовать самый дорогой в мире картофель фри, который готовится по особому рецепту, и уже попал в Книгу рекордов Гиннеса. Сколько же стоит гарнир и в чем его секрет?

Самый дорогой картофель фри / Фото: pinteres

Издание Guinness World Records сообщает, что блюдо называется Crème de la Crème Pomme Frites и в него добавляют несколько ценных ингредиентов. Готовят необычный картофель фри шеф-повара Джо Кальдероне и Фредерик Шен-Киверт. Они не просто опускают ее во фритюр и подают на стол, а сначала бланшируют в шампанском om Perignon с арденским уксусом J. LeBlanc French Champagne. После этого картофель 3 раза готовят в гусином жире из юго-западной Франции, чтобы на нем образовалась хрустящая корочка.

К блюду подается и изысканный соус, в котором есть трюфельное масло, щепотка муки и органические сливки, придающие ему густоты. Затем в смесь добавляют кусочки швейцарского сыра Раклет с трюфелями. К самому блюду также подают трюфели, и сверху посыпают картофель сыром Crete Senesi Pecorino Tartufello и 23-каратной пищевой золотой пылью.

Фото: Guinness World Records



Известно, что такой картофель доступен клиентам только по предварительному заказу, поскольку для приготовления используются редкие ингредиенты. Стоимость блюда составляет 200 долларов. Этот картофель фри уже попал в Книгу рекордов Гиннеса, как самый дорогой в мире.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что у каждого человека свои пристрастия — кто-то любит привозить из путешествий магнитики или другие памятные сувениры, а кто-то готов отдать космическую сумму, чтобы попробовать необычный и редкий деликатес. Представляем вам подборку самой дорогой еды в мире, о которой многие могли и не слышать.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!