Сколько стоит развод – самый дорогой аукцион Sotheby's

Семейная пара богатых американцев делила собственность в разводе и для этого выставила на аукцион коллекцию произведений искусства. Аукционный дом Sotheby's получил в результате рекордную сумму денег, пишет The New Times.

Старейший в мире аукционный дом Sotheby's продает коллекцию разведенной пары Гарри и Линды Макклоу – иллюстративное фото из сети

Коллекцию 50 лет собирала супружеская пара – Гарри Макклоу, девелопер, и Линда Макклоу, покровительница Метрополитен-музея. Суд по разводу принял решение продать коллекцию. На аукционе цена экспонатов составила рекордные более полумиллиарда долларов – 676,1 млрд дол.

Процесс развода начался еще в 2016 году. С тех пор супруги никак не могли решить, какова стоимость коллекции, чтобы поделить ее. Именно поэтому 35 работ оказались на аукционе по решению суда. Это первая часть, вторая будет продаваться в мае 2022 г.

Часть экспонатов приобрела Линда Макклоу, говорит Андрей Фабрикант, арт-директор. Именно она в основном собирала коллекцию, так как интересуется абстрактным искусством, а также скульптурой.

Самые дорогие лоты аукциона – это картина Джексона Поллока (Jackson Pollock) "Number 17, 1951", которую продали за 61 млн долл., скульптура Альберто Джакометти (Alberto Giacometti) "The Nose" – за 78,4 млн долл., и картина Mark Rothko "No.7" – за 82,5 млн дол. Один из коллекционеров, уходя с аукциона, сказал, что "высокое качество всегда продается", пишет американское издание.

The New Times отмечает, что искусство продолжает использоваться богатыми людьми как капиталовложения. Искусствоведы иногда сомневались: будет ли молодое поколение миллиардеров интересовать то, что создавалось в прошлом. К примеру, даже нынешний аукцион содержал работы только двух женщин – Агнес Мартин и Тауба Ауэрбах:

"Это коллекция уходящего поколения — коллекция старых белых мужчин", -

сказал Адам Линдерман, галерист и коллекционер.

Однако результат аукциона противоречит этому утверждению: "молодежь сосредоточена на новом, но хочет быть частью истории.

Издание "Комментарии" ранее публиковало статью, в которой рассказывается об аукционе, на котором работы Пабло Пикассо были проданы за рекордную сумму денег.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!