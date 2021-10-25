11 работ Пикассо продали на аукционе почти за $ 110 млн

23 октября на аукционе продали девять картин и две керамические работы испанского художника Пабло Пикассо. Удалось выторговать почти 110 000 000 долларов. Более 20 лет лоты были экспонатами в отеле Bellagio (Лас-Вегас, США). Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC и газета The Guardian. Отмечается, что картины ушли с молотка на аукционе Sotheby's. Дорогой оказалась картина Femme au Béret Rouge-Orange ("Женщина в красно-оранжевом берете") 1938 года. На ней художник изобразил свою любовницу и музу Мари-Терезу Вальтер. Картину продали за 40,5 миллиона долларов, хотя ожидалось, что ее купят за 20-30 миллионов. Кроме того, с молотка ушла почти двухметровая картина "Мужчина и ребенок" (1959). Ее продали за 24,4 миллиона долларов. Нового владельца нашла и картина "Бюст человека", которую приобрели за 9,5 миллиона долларов.



Картина (фото из открытых источников)



"Натюрморт с корзиной фруктов и цветов", который Пикассо написал во время нацистской оккупации Парижа в 1942 году, приобрели за 16,6 миллиона долларов.





Керамическую вазу, которую создал художник, продали за 315 000 долларов, а статуэтку — за 239,4 тысячи долларов. Имена покупателей не разглашаются.

Всеми проданными работами Пикассо владела гостиничная группа MGM Resorts, куда входит отель Bellagio. Более 20 лет назад коллекцию изобразительного искусства начал собирать бывший владелец Bellagio Стив Винн. Сейчас коллекция насчитывает около 900 работ 200 художников.





Произведения выставили на аукцион, поскольку гостиничная группа хочет обновить коллекцию. MGM Resorts хочет иметь больше произведений искусства от женщин, небелых людей, ЛГБТ-художников, художников с инвалидностью и с развивающихся.





Напомним, ночное небо Китая озарили необычные созвездия — группа творческих умельцев воспроизвела знаменитые произведения художника Винсента Ван Гога с помощью беспилотников. 600 дронов позволили "художникам" войти в мировую историю и остаться на страницах "Книги рекордов Гиннесса", о чем сообщает официальный сайт издания. Необычное световое шоу состоялось в китайском городе Тяньцзинь. Подготовкой уникального арт-проекта занимались ученые местного университета и члены группы EFYI. Почти полчаса — 26 минут и 19 секунд — необычной анимации завораживали взгляды жителей и гостей Поднебесной. Создатели представили на суд многотысячной аудитории свою версию таких полотен Ван Гога, как "Кипарисы и две женщины", "Шелковица осенью", "Пшеничное поле с кипарисами", "Подсолнухи", "Автопортрет", наиболее знаменитые "Звездная ночь" и "Звездная ночь над Роной", а также многие другие.







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