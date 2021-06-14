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Светлана Шкурупий
У каждого человека свои пристрастия — кто-то любит привозить из путешествий магнитики или другие памятные сувениры, а кто-то готов отдать космическую сумму, чтобы попробовать необычный и редкий деликатес. Представляем вам подборку самой дорогой еды в мире, о которой многие могли и не слышать.
как выглядит самая дорогая еда в мире (фото из открытых источников)
Самые дорогие пельмени
В ресторане Golden Gates, расположенном в районе Бронкса (Нью-Йорк), подают пельмени, в составе которых есть телятина, лосятина, свинина и железа глубоководной рыбы-факел. Именно эта железа делает блюдо таким дорогим, потому что при умеренном освещении пельмени начинают излучать сине-зеленый свет. Порция такого блюда стоит 2 400 долларов.
Самая дорогая картошка
Речь идет о корнеплоде сорта La Bonnotte, который выращивают на острове Нуармутье (Франция). Этот картофель имеет приятный ореховый привкус и лимонный аромат. Ажиотаж вокруг редкого картофеля возник в 1995 году: тогда за 1 кг продукта впервые была установлена рекордная цена — 475 долларов, и с тех пор она все время увеличивается.
Самый дорогой гриб
Самым дорогим является белый трюфель, цена одного гриба может стартовать от 2 тысяч евро. У этих трюфелей специфический запах, но, несмотря на благоухание, с ними едят все — от пасты до картофеля.
Самый дорогой сыр
Лосиный сыр считается одним из самых дорогих в мире. Он производится только в одном месте — на ферме Moose House (Швеция). Для его приготовления используется лосиное молоко. Стоимость такого сыра составляет 1 000 евро за 1 кг.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что эксперты назвали пять главных суперфудов 2021 года.
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