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Как выглядит самая дорогая еда в мире (ФОТО)

Опубликован список самых дорогих блюд и продуктов, которые быстро опустошат любой кошелек

14 июня 2021, 17:30
Автор:

Светлана Шкурупий

У каждого человека свои пристрастия — кто-то любит привозить из путешествий магнитики или другие памятные сувениры, а кто-то готов отдать космическую сумму, чтобы попробовать необычный и редкий деликатес. Представляем вам подборку самой дорогой еды в мире, о которой многие могли и не слышать.

Как выглядит самая дорогая еда в мире (ФОТО)

как выглядит самая дорогая еда в мире (фото из открытых источников)

Самые дорогие пельмени

Как выглядит самая дорогая еда в мире (ФОТО) - фото 2

В ресторане Golden Gates, расположенном в районе Бронкса (Нью-Йорк), подают пельмени, в составе которых есть телятина, лосятина, свинина и железа глубоководной рыбы-факел. Именно эта железа делает блюдо таким дорогим, потому что при умеренном освещении пельмени начинают излучать сине-зеленый свет. Порция такого блюда стоит 2 400 долларов. 

Самая дорогая картошка

Как выглядит самая дорогая еда в мире (ФОТО) - фото 3

Речь идет о корнеплоде сорта La Bonnotte, который выращивают на острове Нуармутье (Франция). Этот картофель имеет приятный ореховый привкус и лимонный аромат. Ажиотаж вокруг редкого картофеля возник в 1995 году: тогда за 1 кг продукта впервые была установлена рекордная цена — 475 долларов, и с тех пор она все время увеличивается.

Самый дорогой гриб

Как выглядит самая дорогая еда в мире (ФОТО) - фото 4

Самым дорогим является белый трюфель, цена одного гриба может стартовать от 2 тысяч евро. У этих трюфелей специфический запах, но, несмотря на благоухание, с ними едят все — от пасты до картофеля.

Самый дорогой сыр

Как выглядит самая дорогая еда в мире (ФОТО) - фото 5

Лосиный сыр считается одним из самых дорогих в мире. Он производится только в одном месте — на ферме Moose House (Швеция). Для его приготовления используется лосиное молоко. Стоимость такого сыра составляет 1 000 евро за 1 кг.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что эксперты назвали пять главных суперфудов 2021 года.


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Источник: https://food.inmyroom.ru/posts/30773-kak-vyglyadit-samaya-dorogaya-eda-v-mire
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