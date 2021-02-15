ТОП-5 вещей в доме, которые мешают вам разбогатеть

Если хотите, чтобы в вашем доме водились деньги, тогда следует его держать в чистоте и порядке. Более того, необходимо избавиться от некоторых вещей, которые излучают негативную энергию и могут мешать финансовому благополучию. Что это за вещи?

какие вещи в доме мешают стать богатым (фото из открытых источников)

Искусственные цветы

Не стоит хранить дома засохшие или искусственные цветы, ведь они не несут никакой позитивной энергетики, а только собирают пыль. Украсьте комнату лучше живыми растениями — они поднимут настроение и сделают помещение более уютным.

Разбитые зеркала

Считается, что зеркала магическим образом отражают нашу жизнь, собирают энергию и влияют на повседневность. В энергетическом плане хранить дома разбитые зеркала вредно, в том числе и для финансовой ситуации.

Старый кошелек

Эксперты не советуют хранить дома кошельки, которые уже не предназначены для использования, особенно если они пустые (если кошелек дорог вашему сердцу, тогда положите в него хотя бы одну монетку или купюру). Деньги нужно носить в красивом изделии.

Непарные вещи

Если вы потеряли пару для какой-то вещи, не стоит хранить ее в надежде на то, что однажды оставшаяся половинка сослужит вам какую-то службу. Очень вряд ли. Но уже сейчас непарная вещь вытягивает из дома денежную энергию.

Вьющиеся растения

Возможно, вы не знали, но вьющиеся растения эзотерики связывают с долгами, которые невозможно погасить. Это символ неверных финансовых решений, которые загоняют вас в финансовую яму. Лучше такие растения не держать в помещении.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие привычки мешают разбогатеть.

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