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Пять вещей в спальне, который "убивают" любовь

Эксперты рассказали, каких вещей не должно быть в спальной комнате, потому что они способны «убить» любовь

сегодня, 17:05
Автор:

Светлана Шкурупий
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Мало кто задумывается над тем, насколько обстановка в спальной комнате влияет на психологическое состояние человека, в частности на личную жизнь. Но есть вещи, которые стоит убрать из комнаты, чтобы они не "убили" любовь.

Пять вещей в спальне, который "убивают" любовь

Какие вещи в спальне способны убить любовь (фото из открытых источников)

Зеркала

Эксперты отметили, что зеркалам и шкафам-купе не место в спальне, потому что зеркальные поверхности могут негативно отражаться на чувствах и отношениях партнеров. Таким действием обладают зеркала, размещенные именно в спальне.

Аквариум

Многие размещают в спальной комнате красивый аквариум, потому что он отвечает за материальное богатство в доме, являясь носителем энергии стихии воды. Но в ложе супругов такие предметы лучше не размещать, потому что, согласно фэн-шуй, это плохо отразится на здоровье. 

Портреты других людей и изображения животных

Картины, постеры, открытки с изображением диких животных, фотографии (даже родственников!) тоже не стоит держать в спальне. Дело в том, что обстановка именно в спальне призвана помочь человеку восстановить жизненные силы и настроиться на определенный лад. А все эти вещи могут спровоцировать появление негативной энергетики и накликать неприятности. 

Бытовая техника и гаджеты

Эксперты не рекомендуют размещать в спальне телевизор, поскольку он способен "убить" романтику в отношениях. К тому же все электрические приборы генерируют электромагнитное поле, которое может привести к головным болям и другим проблемам.

Вещи под кроватью

Пространство под кроватью не стоит загромождать. Энергия должна циркулировать свободно, ведь она проходит и через партнеров тоже. Максимум, что можно держать под кроватью, — это постельное белье.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему не стоит выключать свет в спальне во время секса.


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Источник: https://www.wday.ru/dom-eda/interer/antispalnya-10-veschey-kotoryie-ubivayut-lyubov/
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