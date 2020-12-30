Какие вещи в прихожей несут в дом негативную энергию

Прихожая — это первая комната, которую видят не только ваши гости, но и посторонние люди, например, курьер, приносящий вам доставку или коллега, заглянувший с визитом. Именно поэтому прихожая должна быть уютной, комфортной и без лишних вещей, которые могут накапливать негативную энергетику. Что стоит убрать из этой комнаты?



вещи, которые лучше убрать из прихожей / Фото: mediacache.com

Личные фотографии

Не оставляйте в прихожей свои личные фотографии, потому что они будут на виду у каждого человека, кто переступит порог вашего дома, в частности курьера, соседа, контролера - и вы не знаете, какая у этого человека энергетика. Таким образом, вы рискуете оказаться под влиянием негативной энергии. Если хотите украсить прихожую, тогда повесьте картины или натюрморты.

Чемоданы

Считается, что присутствие в прихожей чемоданов или дорожных сумок может спровоцировать неприятные события вроде расставания, ссоры, разлуки, необходимости уезжать, чтобы помочь близким и т.д.

Мелкие статуэтки, сувениры

Подобным вещам в прихожей попросту не место. На них оседает много пыли, а с ней и негативная энергия всех входящих в дом. В целом такие пылесборники не должны загромождать квартиру, а уж тем более прихожую, где пыль и грязь — обычное дело.

Напомним, какие привычные вещи не стоит размещать в спальной комнате, потому что они негативно влияют на настрой и мешают комфортному сну.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что главное в женщине, что делает ее сильной, женственной и привлекательной — это ее энергия. Но есть множество вещей, которые ее буквально "съедают", а потеря энергии влечет за собой массу проблем, в частности резкие перемены в настроении.

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