Какие вещи в прихожей несут в дом негативную энергию

Язык
Coinspot 30.12.2020
BTC/USD
28002.13
ETH/USD
727.67
LTC/USD
126.13
НБУ 30.12.2020
USD/UAH
28.41
EUR/UAH
34.85
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Светлана Шкурупий
Прихожая — это первая комната, которую видят не только ваши гости, но и посторонние люди, например, курьер, приносящий вам доставку или коллега, заглянувший с визитом. Именно поэтому прихожая должна быть уютной, комфортной и без лишних вещей, которые могут накапливать негативную энергетику. Что стоит убрать из этой комнаты?
вещи, которые лучше убрать из прихожей / Фото: mediacache.com
Личные фотографии
Не оставляйте в прихожей свои личные фотографии, потому что они будут на виду у каждого человека, кто переступит порог вашего дома, в частности курьера, соседа, контролера - и вы не знаете, какая у этого человека энергетика. Таким образом, вы рискуете оказаться под влиянием негативной энергии. Если хотите украсить прихожую, тогда повесьте картины или натюрморты.
Чемоданы
Считается, что присутствие в прихожей чемоданов или дорожных сумок может спровоцировать неприятные события вроде расставания, ссоры, разлуки, необходимости уезжать, чтобы помочь близким и т.д.
Мелкие статуэтки, сувениры
Подобным вещам в прихожей попросту не место. На них оседает много пыли, а с ней и негативная энергия всех входящих в дом. В целом такие пылесборники не должны загромождать квартиру, а уж тем более прихожую, где пыль и грязь — обычное дело.
Напомним, какие привычные вещи не стоит размещать в спальной комнате, потому что они негативно влияют на настрой и мешают комфортному сну.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что главное в женщине, что делает ее сильной, женственной и привлекательной — это ее энергия. Но есть множество вещей, которые ее буквально "съедают", а потеря энергии влечет за собой массу проблем, в частности резкие перемены в настроении.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости