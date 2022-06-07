Прекрасны и опасны: почему дома не желательно держать орхидеи

Многие женщины любят ухаживать за растениями, поэтому держат их дома, чтобы они радовали глаза и украшали интерьер. Однако, не все цветы для этого подходят. Например, любимицу орхидею не рекомендуют оставлять в помещении.

Почему дома не желательно держать орхидеи (фото из открытых источников)

Орхидея, несмотря на свою красоту, довольно противоречивый цветок. Вокруг нее хотят различные слухи, большинство из них имеют негативный характер. Говорят, что орхидея относится к эпифитам, то есть к цветам, живущим на других растениях. Влагу и питательные вещества они получают из воздуха при помощи воздушных корней. Из-за этого им приписывают способность поглощать энергию из окружающего пространства, негативно влияя на энергетику помещения и людей, которые в нем живут.

Эксперты говорят, что на орхидеи содержится большое количество летучей пыльцы, а она способна вызывать сонливость и желание подремать, а еще может стать причиной аллергической реакции и вызвать насморк, кашель, а также слезотечение. Аромат цветка также может негативно действовать на некоторых людей, например, спровоцировать раздражительность, тошноту, головные боли. Поэтому специалисты не рекомендуют держать растение в спальной комнате. Лучше разместить его в прихожей или на кухне.

Напомним, что эксперты перечислили комнатные растения, которые не желательно высаживать дома, потому что они привлекают негатив.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что комнатные цветы оживляют и украшают интерьер, но не все они полезны. Рассказываем, какие растения нельзя оставлять в спальной комнате, потому что являются сильными аллергенами.

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