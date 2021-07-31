«Пахнет жадностью»: создана свеча с ароматом богатства

Владельцы британского бренда Flaming Crap продолжают экспериментировать с необычными ароматическими композициями. Прошлой осенью они удивили всех свечой с запахом 2020-го года, а на днях презентовали новинку — свечу, которая пахнет богатством.

Создана свеча с ароматом богатства / Фото: depositphotos

Свеча называется Smells Like Capitalism и пахнет жадностью и натуральной кожей с нотами британских фунтов стерлингов, хранящиеся на оффшорных счетах. Ароматическая свеча изготовлена из веганского соевого воска и переработанных материалов и, по мнению разработчиков, отлично передает то, чем на самом деле пахнет богатство.

Кроме всего прочего, Smells like Capitalism стала самой дорогой свечой на рынке: она продается по 2021 фунт стерлингов. Но такую цену выбрали не просто так: вся прибыль от продаж свечи будет передан благотворительным организациям, помогающим бездомным в Великобритании. В описании к товару говорится: "Вы можете расстаться с заработанными тяжелым трудом деньгами и получить свечу, которая пахнет так же".

"Некоторые люксовые бренды продают свечи по цене в £ 1000, без каких-либо объяснений того, оправдана ли эта астрономическая цифра. Все наши продукты изготавливаются вручную и могут производиться серийно, что означает, что мы используем один качественный ингредиент — страсть", — рассказал соучредитель Flaming Crap Оливер Берр.

Напомним, что американская сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s анонсировала выпуск сувенирных свечей с запахом всех составных рецепта Роял-чизбургера.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что популярная артистка Тина Кароль представила свечи в виде самой себя, и теперь их может купить каждый желающий.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!