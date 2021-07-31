logo
Русский Українська

BTC/USD

41533.86

ETH/USD

2453.65

LTC/USD

143.27

USD/UAH

26.95

EUR/UAH

32.20

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Досуг дизайн и интерьер «Пахнет жадностью»: создана свеча с ароматом богатства
commentss НОВОСТИ Все новости

«Пахнет жадностью»: создана свеча с ароматом богатства

Бренд Flaming Crap представил свою новинку - свечу, которая пахнет богатством: какой у нее аромат

сегодня, 15:45
Автор:

Светлана Шкурупий

Владельцы британского бренда Flaming Crap продолжают экспериментировать с необычными ароматическими композициями. Прошлой осенью они удивили всех свечой с запахом 2020-го года, а на днях презентовали новинку — свечу, которая пахнет богатством.

«Пахнет жадностью»: создана свеча с ароматом богатства

Создана свеча с ароматом богатства / Фото: depositphotos

Свеча называется Smells Like Capitalism и пахнет жадностью и натуральной кожей с нотами британских фунтов стерлингов, хранящиеся на оффшорных счетах. Ароматическая свеча изготовлена из веганского соевого воска и переработанных материалов и, по мнению разработчиков, отлично передает то, чем на самом деле пахнет богатство.

Кроме всего прочего, Smells like Capitalism стала самой дорогой свечой на рынке: она продается по 2021 фунт стерлингов. Но такую цену выбрали не просто так: вся прибыль от продаж свечи будет передан благотворительным организациям, помогающим бездомным в Великобритании. В описании к товару говорится: "Вы можете расстаться с заработанными тяжелым трудом деньгами и получить свечу, которая пахнет так же".

"Некоторые люксовые бренды продают свечи по цене в £ 1000, без каких-либо объяснений того, оправдана ли эта астрономическая цифра. Все наши продукты изготавливаются вручную и могут производиться серийно, что означает, что мы используем один качественный ингредиент — страсть", — рассказал соучредитель Flaming Crap Оливер Берр.

Напомним, что американская сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s анонсировала выпуск сувенирных свечей с запахом всех составных рецепта Роял-чизбургера.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что популярная артистка Тина Кароль представила свечи в виде самой себя, и теперь их может купить каждый желающий.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://23-59.ua/brytanskyj-brend-vypustyv-svichku-z-aromatom-bagatstva/
Теги:
comments

Обусуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ