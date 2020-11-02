Создана свеча с запахом 2020 года: какой у нее аромат

Нынешний год выдался непростым, он многое поменял в нашей жизни и заставил больше ценить свое здоровье. Были как плохие, так и хорошие моменты. Представители компании Flaming Crap решили увековечить 2020 год и создали свечу с его ароматом.

Авторы идеи рассказали, что свеча должна напоминать людям об приятных моментах, которые произошли с ними за эти 365 дней. Продукт состоит из нескольких слоев с разными запахами: бананового хлеба, санитайзера, древесного мускуса и дешевого лосьона после бритья. Кстати, первый аромат призван напоминать о том, что многие люди полюбили домашнюю выпечку и стали больше времени уделять кулинарии.

Изготовлена свеча "2020 Scent" из веганского воска и перерабатываемых материалов, а гореть она может до 30-ти часов. Купить лимитированную новинку можно на сайте бренда по цене 15 фунтов стерлингов (550 гривен).

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что сеть ресторанов McDonald’s выпустила набор сувенирных свечей с запахом популярного чизбургера, которому в этом году выполнилось 50 лет.

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