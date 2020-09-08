Освобождать пространство вокруг себя просто необходимо, чтобы чувствовать себя комфортно, и дать волю своей творческой энергии. О том, как правильно и легко это сделать, пишет издание lemonade.

«Оторвать от сердца»: как избавиться от старых вещей. Фото: unsplash.

Чтобы понять, что можно выбросить, пора провести тщательную ревизию всех вещей. Главное в этом, объективно оценивать, действительно нужна ли эта вещица, или можно с ней попрощаться. А предметы, которые уже годами занимают место в вашем шкафу, лучше убрать из своего пространства. Проведя такой детальный осмотр всего нажитого непосильным трудом, легко будет понять, от чего можно избавиться.

Будьте осознанным потребителем – дайте вещам второй шанс. Для этого случая идеально подойдет благотворительность, которая и поможет вам пересмотреть свое отношение к использованию вещей. Если же речь идет о каких-то дорогих предметах или технике, то эту проблему можно решить с помощью онлайн-сервисов. На них можно с легкостью продать даже то, что, на первый взгляд, не продается. Тем самым, получив пассивный доход.

Не откладывайте эту задачу на потом, а то так можно и передумать. Люди любят повременить, обдумать свое решение, но в данном случае так делать не стоит. Захотели выбросить – так выбрасывайте. Потому что реально нужная вещь не будет годами пылится на вашем балконе, в ожидании своего часа. Можно также взять себе на заметку простое правило: предмет, который полгода не брался в руки, отправляется куда подальше.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!