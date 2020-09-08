Ну кому из нас не хочется повысить свой доход, а тем самым и качество жизни? Но, чтобы перейти на новый уровень заработка, необходимо приложить множество усилий и хорошенько поработать над собой. Об этом пишет издание lemonade.

Как увеличить свой доход: несколько простых способов. Фото: unsplash.

Инвестиция в себя – это всегда хорошая идея. Потому как в теперешнее время без этого никак нельзя обойтись. Люди, которые находят время и средства для собственного обучения, более уверены в своем будущем. И то, что они получают прибавку к зарплате или повышение в должности – отнюдь не совпадение. В первую очередь, это касается технических специальностей. Например, эксперт по VFX (создание спецэффектов). Когда заказчик находит такого квалифицированного работника, то он готов предложить ему любую сумму за хорошо выполненный труд.

Следующий пункт: измените свое отношение к деньгам. Имеется ввиду, перестроить свои мысли на нужную волну, избавившись от мышления "бедняков". Люди, которые финансово независимы, думают совсем иначе. Они нацелены на то, чтобы не в очередной раз сэкономить на чем-то, а на то, чтобы найти дополнительный источник дохода.

Когда дело касается денег, то тут нужно уметь думать. Например, если вы собрались брать кредит или совершить значительную покупку, необходимо все правильно рассчитать. Лучше приучать себя к тому, чтобы планировать свой бюджет и максимально снизить спонтанные покупки.

Еще важно широко открыть глаза и увидеть вокруг себя дюжину возможностей. Скажем, если вы с легкостью согласитесь на переезд в большой город, то шансы устроиться на работу в крупную компанию в разы возрастут.

Умение правильно поставить цели – это уже половина успеха. Потому что деньги сами по себе не несут какой-либо ценности. Они придуманы для того, чтобы помочь вам реализовать мечты, и прожить достойную жизнь. И когда человек разбивает свою грандиозную цель на меленькие кусочки, то она уже не кажется ему такой недостижимой.





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