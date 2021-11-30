Как сэкономить на новогоднем столе: важные советы

Близится один из самых долгожданных и волшебных праздников — Новый год, поэтому пора подумать о подарках, а также составить приблизительное меню. Если вы хотите сэкономить на праздничном столе, тогда воспользуйтесь следующими советами.

Как сэкономить на новогоднем столе / Фото: Shutterstock

Составьте меню

Незадолго до праздника составьте меню и посчитайте, сколько ожидается гостей. Выберите блюда, убедитесь в том, что их не слишком много, а как раз достаточно для того количества гостей, которое вы ожидаете. Ведь приготовив множество салатов, вы рискуете, что горячее и тем более десерт уже никто не захочет. Более того, грамотно составленное меню убережет вас от лишних покупок и, соответственно, затрат. Также постарайтесь составить меню таким образом, чтобы один и тот же продукт можно было использовать в разных блюдах.

Покупайте заранее

Как правило, с приближением Нового года цены в магазинах и на рынках подскакивают. Чтобы не переплачивать, некоторые продукты можно купить заранее. Например, вы можете приобрести мясо и рыбу по выгодной цене недели за три до Нового года и заморозить их в морозилке. Качество останется прежним, а денег вы потратите меньше. Также недели за две до праздника можно купить яблоки, мандарины, ананасы, полуспелые бананы.

Используйте заготовки

Удачным решением будет использовать для праздничного стола продукты, которые вы заготовили с лета. Это могут быть соленые огурцы, квашеная капуста, различные соусы, варенье и джем. Их можно добавлять в блюда либо есть отдельно.

Ищите замену

Некоторые дорогие продукты всегда можно заменить чем-то другим, при этом не менее вкусным. Например, вместо соков и газированных напитков можно приготовить морс или компот. Вместо икры можно использовать различные дипы (соусы). Например, дип из селедки или хумус.

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