Картину Бэнкси пустили с молотка за бешеную сумму: известна цена

Картина анонимного британского художника Бэнкси "Смейся сейчас, но однажды править будем мы" была продана на аукционе 11 мая. Согласно результатам онлайн-торгов аукционного дома Christie's, финальная стоимость лота составила 1,7 миллиона долларов, однако, учитывая все дополнительные выплаты, покупателю картины придется заплатить 2,07 миллиона.

Картина Бэнкси (фото из открытых источников)

На полотне "Смейся сейчас, но однажды править будем мы" изображены три обезьяны, на каждой из которых висит табличка с надписью, аналогичной имени полотна.

Известно, что произведение современного искусства было создано в 2002 году на листе картона размером 76 на 102 сантиметров. Предыдущий владелец из Европы приобрел полотно в 2007 году.









Как сообщали ранее Бэнкси подтвердил в субботу, что новое произведение искусства, появившееся на стене в Ноттингеме, центральная Англия, изображает девушку, использующую велосипедную шину в качестве хула-хупа, — это его работа. Об этом он написал на своей странице в Инстаграме. Работа появилась во вторник на стене салона красоты из красного кирпича, рядом с велосипедом, который был привязан к металлическому указателю и не имел заднего колеса. Снимок его работы в студенческом районе города был размещен в ленте и на сайте Бэнкси в Инстаграме в субботу. "Смотрите сами, сейчас салон стал дороже сразу на несколько миллионов долларов", — подписал Бэнкси свою работу.

Бэнкси представил новую работу против расизма и работорговли и посвятил ее свержению памятника английскому работорговцу в Бристоле. Соответствующее фото анонимный художник опубликовал в своем аккаунте в социальной сети Instagram.

Сброшенный памятник посвящен английскому работорговцу 17 века Эдварду Колстону . После свержения памятника Лондон пообещал пересмотреть свои достопримечательности на предмет расизма.

Напомним,

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