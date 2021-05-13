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Картину Бэнкси пустили с молотка за бешеную сумму: известна цена

Известно, что произведение современного искусства было создано в 2002 году

сегодня, 03:16
Автор:

Ольга Чародий

Картина анонимного британского художника Бэнкси "Смейся сейчас, но однажды править будем мы" была продана на аукционе 11 мая. Согласно результатам онлайн-торгов аукционного дома Christie's, финальная стоимость лота составила 1,7 миллиона долларов, однако, учитывая все дополнительные выплаты, покупателю картины придется заплатить 2,07 миллиона.

Картину Бэнкси пустили с молотка за бешеную сумму: известна цена

Картина Бэнкси (фото из открытых источников)

На полотне "Смейся сейчас, но однажды править будем мы" изображены три обезьяны, на каждой из которых висит табличка с надписью, аналогичной имени полотна.

Известно, что произведение современного искусства было создано в 2002 году на листе картона размером 76 на 102 сантиметров. Предыдущий владелец из Европы приобрел полотно в 2007 году.


Картину Бэнкси пустили с молотка за бешеную сумму: известна цена - фото 2

Как сообщали ранее Бэнкси подтвердил в субботу, что новое произведение искусства, появившееся на стене в Ноттингеме, центральная Англия, изображает девушку, использующую велосипедную шину в качестве хула-хупа, — это его работа. Об этом он написал на своей странице в Инстаграме. Работа появилась во вторник на стене салона красоты из красного кирпича, рядом с велосипедом, который был привязан к металлическому указателю и не имел заднего колеса. Снимок его работы в студенческом районе города был размещен в ленте и на сайте Бэнкси в Инстаграме в субботу. "Смотрите сами, сейчас салон стал дороже сразу на несколько миллионов долларов", — подписал Бэнкси свою работу.

Напомним, Бэнкси представил новую работу против расизма и работорговли и посвятил ее свержению памятника английскому работорговцу в Бристоле. Соответствующее фото анонимный художник опубликовал в своем аккаунте в социальной сети Instagram. Сброшенный памятник посвящен английскому работорговцу 17 века Эдварду Колстону. После свержения памятника Лондон пообещал пересмотреть свои достопримечательности на предмет расизма.


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Источник: https://www.christies.com/lot/lot-banksy-laugh-now-but-one-day-well-6316981/?from=searchresults&intObjectID=6316981
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