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Главная Новости Досуг стиль и красота Уличный художник Бэнкси показал новое творение (ФОТО)
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Уличный художник Бэнкси показал новое творение (ФОТО)

"Девушка с хула-хупом" была нарисована во вторник, 13 октября

сегодня, 21:29
Автор:

Владимир Лавский

Неуловимый британский уличный художник Бэнкси подтвердил в субботу, что новое произведение искусства, появившееся на стене в Ноттингеме, центральная Англия, изображает девушку, использующую велосипедную шину в качестве хула-хупа, — это его работа. Об этом он написал на своей странице в Инстаграме. 

Уличный художник Бэнкси показал новое творение (ФОТО)

Работа появилась во вторник на стене салона красоты из красного кирпича, рядом с велосипедом, который был привязан к металлическому указателю и не имел заднего колеса.

Снимок его работы в студенческом районе города был размещен в ленте и на сайте Бэнкси в Инстаграме в субботу.

"Смотрите сами, сейчас салон стал дороже сразу на несколько миллионов долларов", — подписал Бэнкси свою работу.


Ранее "Комментарии" писали о предыдущей работе Бэнкси. 



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