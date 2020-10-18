Уличный художник Бэнкси показал новое творение (ФОТО)

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Владимир Лавский
Неуловимый британский уличный художник Бэнкси подтвердил в субботу, что новое произведение искусства, появившееся на стене в Ноттингеме, центральная Англия, изображает девушку, использующую велосипедную шину в качестве хула-хупа, — это его работа. Об этом он написал на своей странице в Инстаграме.
Работа появилась во вторник на стене салона красоты из красного кирпича, рядом с велосипедом, который был привязан к металлическому указателю и не имел заднего колеса.
Снимок его работы в студенческом районе города был размещен в ленте и на сайте Бэнкси в Инстаграме в субботу.
Ранее "Комментарии" писали о предыдущей работе Бэнкси.
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