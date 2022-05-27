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Какие вещи в доме способны привлечь удачу и богатство

Эксперты рассказали, какие вещи стоит оставить в доме, чтобы привлечь в него удачу и финансовое благополучие

сегодня, 02:55
Автор:

Светлана Шкурупий
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Дом — это наша крепость, которая защищает от воздействия внешних факторов и наполняет нас особой энергетикой. Если хотите привлечь в свое "гнездышко" удачу и богатство, эксперты советуют обратить внимание на следующие вещи.

Какие вещи в доме способны привлечь удачу и богатство

Как привлечь в свой дом удачу и богатство (фото из открытых источников)

Мед

Это весьма полезный продукт, поэтому он обязательно должен быть в каждом доме. А еще мед является символом богатства и благополучия, поэтому горшочек следует разместить на видном месте. Плюс ко всему, он дополнит ваш интерьер.

Клубок красных ниток

Красный цвет издавна ассоциировался с роскошью и богатством, поэтому в доме должны быть вещи такого цвета. Лучше всего взять клубок красных ниток, положить его на видном месте и тем самым привлечь в дом финансовый поток.

Монеты желтого цвета

Этот предмет также притягивает деньги. При чем, чем ценнее монета, тем больше вероятность привлечь удачу в свой дом. Монеты желательно хранить отдельно от купюр. Можно, например, приобрести еще янтарное украшение. Такой предмет также излучает положительную энергию и привлекает успех.

Аквариум с рыбками

Да, оказывается, аквариум не только дополняет интерьер комнаты, но и может наполнить дом достатком и удачей. Но важно, чтобы в нем плавали золотые рыбки, ведь они несут денежную энергетику. Согласно древневосточному учению, рыбок в аквариуме должно быть 9. А на дно аквариума можно бросить несколько золотых монеток.

Фигурка слона с поднятым хоботом

Такая статуэтка является символом мудрости и помогает урегулировать финансовые вопросы. Ее лучше всего разместить в рабочей зоне или там, где вы отдыхаете.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, если хотите, чтобы фортуна была на вашей стороне, тогда обязательно воспользуйтесь этими приметами на удачу, когда будете выходить из дома.


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Источник: https://cryptofeed.ru/eshhe-rublika/veschi-prityagivayuschie-dengi-v-dom/
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