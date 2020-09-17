Пять бытовых лайфхаков, которые упростят вашу жизнь

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Светлана Шкурупий
На уборку дома многие женщины тратят очень много времени и сил. Издание "Лайфхакер" рассказало, как можно упростить и значительно ускорить этот процесс.
Соберите разбитое стекло кусочком хлеба
Если вы случайно что-то разбили и вам нужно быстро собрать мелкие осколки, то помочь в этом может кусочек хлеба. Достаточно просто его смочить водой и прижимать к полу, где рассыпано стекло - осколки прилипнут к мякишу.
Отмойте блендер за несколько секунд
Для того, чтобы помыть блендер нужно сначала разобрать его на части, и каждую деталь помыть отдельно. Но есть и более быстрый способ очистки. Залейте в него горячую воду, добавьте средство для мытья посуды, закройте крышку и включите. Таким образом, горячая жидкость удалит все загрязнения и остатки пищи, а вам нужно лишь будет ополоснуть его водой.
Нейтрализуйте неприятные запахи на кухне
Если после готовки запах в кухни не выветривается несколько дней и вам это, мягко говоря, не нравится, тогда используйте этот лайфхак. После приготовления блюда с резким запахом, вскипятите кастрюлю воды с апельсиновой или лимонной кожурой, и тогда ваша кухня заполниться запахом цитрусовых, который перебьет все остальные.
Отчистите зеркало пеной для бритья
Очистить зеркало можно с помощью пены, которая не только эффективно избавит от загрязнений, но и не даст зеркалу запотеть в течение нескольких недель. Просто протрите поверхность пеной, а потом вытрите бумажным полотенцем.
Почистите ванну грейпфрутом
Не используйте дорогие и вредные чистящие средства, потому что почистить ванну можно с помощью обычного грейпфрута. Поделите фрукт пополам, посыпьте солью и протрите загрязненные поверхности. После этого, ополосните водой. Сок грейпфрута удалит пятна и налет и оставит приятный запах.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие лайфхаки помогут сделать квартиру более уютной.
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