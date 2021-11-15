Какие комнатные растения нельзя ставить в спальне

Спальня – особое место в доме, которое должно передавать атмосферу тепла и уюта. Ее не стоит загромождать лишними шкафами, полками и даже некоторыми комнатными растениями.

Каким растениям не место возле кровати (фото из открытых источников)

Многие женщины использую зелень в горшках, чтобы разнообразить интерьер, но не все растения одинаково полезны. Эксперты говорят, что некоторые из них источают сладкий и тяжелый аромат, например, ландыши, жасмин и лилии. Если оставить их возле кровати, то может появиться головная боль. Однако, есть комнатные растения, которые грозят более серьезными последствиями для здоровья.

В спальне нельзя размещать олеандр, алоказию, азалию и герань. Их цветения становятся сильными аллергенами. По сути, все растения с ядовитым соком могут являться аллергенами для людей с индивидуальной непереносимостью.

На этом "цветочная опасность" для спальни заканчивается. Бояться, что цветы забирают много кислорода, не стоит. Это происходит, но в ничтожных количествах.

Напомним, что о доме, наполненном зеленью и цветами прекрасных комнатных растений, вероятно, мечтают все. Но не все могут уделять им много времени. Какие растения требуют минимального ухода?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что наша планета такая интересная и разнообразная. Чтобы убедиться в этом, предлагаем Вам посмотреть фотографии очень необычных и странных растений, растущих в разных уголках планеты.

Читайте также, что сыпь, известная как контактный дерматит, иногда появляется сначала в виде полосок или линий в местах, где кожа коснулась ядовитого растения. Обычно полоски появляются в течение 12 — 48 часов после контакта с ядом. Чем еще опасна встреча с растением?

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