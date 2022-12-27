Французский бизнесмен купил уникальную виллу Леонардо да Винчи: что внутри (ФОТО)

Цель приобретения уникальной недвижимости, а также сумма сделки, остаются в тайне.

Леонардо да Винчи/Фото из открытых источников

Так, самый богатый человек в мире Бернар Арно приобрел виллу Casa Degli Atellani, которая в былые времена принадлежала Леонардо да Винчи. Здесь гений любил проводить свободное время и часто работал над созданием новых шедевров. Известно, что одну из своих самых известных картин под названием "Тайная вечеря" да Винчи писал в церкви, расположенной неподалеку от виллы.





Сообщается, что шикарная вилла располагается в самом центре Милана и имеет собственный обширный виноградник. Миллиардер приобрел Casa Degli Atellani у потомков семей Конти и Порталуппи, а сама резиденция была построена примерно в 1490 году. Затем герцог Миланский в 1498 году подарил виллу Леонардо Да Винчи, чтобы последний мог работать в комфортных условиях.





За сотни лет Casa Degli Atellani сменила множество владельцев. В 2014 году поместье полностью отреставрировали. В настоящее время в Casa Degli Atellani проходят экскурсии.





Стоит отметить, что Арно является владельцем люксового бренда LVMH (Moët Hennessy — Louis Vuitton) — французской транснациональной компании, известного производителя предметов роскоши под торговыми марками Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Moët & Chandon, Hennessy, Chaumet и других.

Ранее "Комментарии" писали о том, что за картиной известного художника обнаружили тайное послание (ФОТО). До этого момента картина провисела в музее долгие годы и никто не смог разгадать ее великую "тайну".

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