Эти вещи наполняют ваш дом дешевизной и безвкусицей – избавьтесь от них

Как передает портал "Комментарии", обязательно найдутся те, кто вложил душу и сердце в ремонт, обновление интерьера своего дома, а все равно по итогу что-то нет так, нет гармонии и понимания того, что вы все сделали правильно, не в восторге от вашего обновления и гости. Так бывает из-за того, что в вашей квартире довольно много дешевых вещей или нарушены эстетические нормы. Какие вещи лучше побыстрее вынести на свалку и как правильно обновить интерьер рассказали в QQ.

Интерьер в доме. Фото: ldesign.studio

Первое, от чего нужно избавиться – это от картин, которые висят у вас на стене лишь для того, чтобы заполнить пустое место. Обычно такие картины мало чем дороги, и они негативно выделяются из интерьера, потому что безвкусны. Если вы уж решили повесить картину, то она должна быть чем-то дорогим для вас, иметь особое значение, а не быть пятном на вашей стене.

Второе, на что нужно обратить внимание – не отклеился ли плинтус, не откололась ли рама на окне. Эти мелочи могут испортить уют вашего дома, в котором может быть чисто и опрятно, но такие мелочные недоработки могут испортить весь вид.

Третье – не бойтесь ставить на показ книги, которые вы читали или читаете. Это вовсе не старомодно, а, наоборот, очень стильно и актуально, несмотря на то, что цифровые книги уже вовсю вытесняют печатные издания.

Четвертое – наши квартиры напичканы самой разной бытовой техникой. Позаботьтесь о том, чтобы шнуры и кабели не торчали хаотично, что может испортить даже самый высококлассный ремонт. Лучше всего их прятать.

Ну, и пятое – постарайтесь, чтобы в вашем доме никогда не было хаоса и беспорядка. Разбросанные по углам вещи, которыми вы не пользуетесь, пыль на полкам и полу, которой вы дышите – все это не только портит любой ремонт, но и вредит вашему психологическому состоянию – возникают раздражительность и неудовлетворенность.

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