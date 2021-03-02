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Чтобы не навлечь беду: какие вещи нельзя выбрасывать из дома

Эти вещи хранят в себе положительную энергетику

сегодня, 15:35
Автор:

Светлана Шкурупий

Эксперты в области эзотерики советуют регулярно проводить дома генеральную уборку, чтобы избавляться от накопившегося хлама, задерживающего в доме негативную энергию. Но есть вещи, которые категорически нельзя выбрасывать, чтобы не навлечь беду. Что это за вещи?

Чтобы не навлечь беду: какие вещи нельзя выбрасывать из дома

что нельзя выбрасывать из дома (фото из открытых источников)

Иконы и Библия

Иконы, Библию, нательные кресты нельзя выбрасывать ни в коем случае. Передавайте их из поколения в поколение. Если вам не нужны иконы, лучше занесите их в церковь.

Свадебное платье и фата

Если не хотите расстаться с супружеским счастьем, тогда берегите фату и свадебное платье, как зеницу ока. Избавляться от платья с фатой можно только в случае развода. Также не рекомендуется передавать их по наследству, чтобы ваше семейное счастье осталось с вами.   

Часы

Рабочие часы нельзя выбрасывать ни в коем случае, ведь таким образом, вы "выбрасываете" свое время. Также выброшенные часы могут провоцировать ссоры в семье. Если вы хотите от них избавиться, то эзотерики советуют разобрать на мелкие детальки, выбросить их в мусорный бак и сказать: "Спасибо, что хорошо служили. Отпускаю на покой, чтобы других хозяев не знали".

Фотографии

То, что наши изображения несут энергетику – давно всем известно. Выбрасывая фото, вы выбрасываете "частичку человека". Если изображения попадут в руки к плохим людям, то они могут навредить через них. Фото принято сжигать, приговаривая: "Все плохое уходит, а хорошее остается и приходит".

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что весна — это пора перемен и возрождения, и, чтобы привнести в свою жизнь больше приятных и ярких моментов, стоит очистить свои мысли и свой дом от некоторых вещей.


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Источник: https://kolobok.ua/magia/842217-5-veschej-kotorye-nelzya-vybrasyvat-iz-doma-chtoby-ne-vybrosit-schaste
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