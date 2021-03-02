Чтобы не навлечь беду: какие вещи нельзя выбрасывать из дома

Язык
Coinspot 02.03.2021
BTC/USD
49365.15
ETH/USD
1582.02
LTC/USD
183.09
НБУ 02.03.2021
USD/UAH
28.05
EUR/UAH
33.80
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Светлана Шкурупий
Эксперты в области эзотерики советуют регулярно проводить дома генеральную уборку, чтобы избавляться от накопившегося хлама, задерживающего в доме негативную энергию. Но есть вещи, которые категорически нельзя выбрасывать, чтобы не навлечь беду. Что это за вещи?
что нельзя выбрасывать из дома (фото из открытых источников)
Иконы и Библия
Иконы, Библию, нательные кресты нельзя выбрасывать ни в коем случае. Передавайте их из поколения в поколение. Если вам не нужны иконы, лучше занесите их в церковь.
Свадебное платье и фата
Если не хотите расстаться с супружеским счастьем, тогда берегите фату и свадебное платье, как зеницу ока. Избавляться от платья с фатой можно только в случае развода. Также не рекомендуется передавать их по наследству, чтобы ваше семейное счастье осталось с вами.
Часы
Рабочие часы нельзя выбрасывать ни в коем случае, ведь таким образом, вы "выбрасываете" свое время. Также выброшенные часы могут провоцировать ссоры в семье. Если вы хотите от них избавиться, то эзотерики советуют разобрать на мелкие детальки, выбросить их в мусорный бак и сказать: "Спасибо, что хорошо служили. Отпускаю на покой, чтобы других хозяев не знали".
Фотографии
То, что наши изображения несут энергетику – давно всем известно. Выбрасывая фото, вы выбрасываете "частичку человека". Если изображения попадут в руки к плохим людям, то они могут навредить через них. Фото принято сжигать, приговаривая: "Все плохое уходит, а хорошее остается и приходит".
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что весна — это пора перемен и возрождения, и, чтобы привнести в свою жизнь больше приятных и ярких моментов, стоит очистить свои мысли и свой дом от некоторых вещей.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости