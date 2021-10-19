Чем пахнет 2021 год: появилась свеча с необычным ароматом

Известный бренд Flaming Crap обрадовал своих поклонников новинкой — свечой с запахом 2021 года. Какие же ароматы там смешаны?

Чем пахнет 2021 год (фото из открытых источников)

Новая свеча, которая характеризует текущий год, состоит из четырех уровней, и каждый из них пахнет знаковыми моментами. Первый уровень — пряный и сладкий, он означает "вирусность" трендов в социальной сети TikTok. Далее идет запах медовых сот с нашумевшего сериала Netflix "Игрп в кальмара", где в одной из серий главные герои должны были вырезать фигуры из сахарных сот, чтобы остаться в живых.

Третий уровень свечи посвящен движению #FreeBritney и освобождению американской певицы от 13-летнего опекунства. Он пахнет как цветочно-фруктовый парфюм Бритни Спирс под названием "Fantasy". Ну а завершает композицию оттенок аромата вакцины от коронавируса.

Представители Flaming Сrap обещают, что восковая свеча будет гореть до 30 часов, постепенно меняя аромат. Стоимость такой свечи будет составлять от 20 долларов (от 525 гривен).





Напомним, бренд Flaming Crap в июле 2021 года презентовали новинку — свечу, которая пахнет богатством. Она называется Smells Like Capitalism и пахнет жадностью и натуральной кожей с нотами британских фунтов стерлингов, хранящиеся на оффшорных счетах.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что на самом деле мало кому известен аромат настоящей ванили. Объем производства натуральной ванили и экстрактов из нее покрывает 0,1% потребности в ванильном аромате, остальные 99,9% приходятся на долю искусственного аналога.

Читайте также, что создана свеча с запахом 2020 года. У экспертов из компании Flaming Crap он ассоциировался с банановым хлебом, санитайзером и древесным мускусом.

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