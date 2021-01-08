Уход за кожей малыша

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Седлецкая Татьяна
Стать мамой – профессионалом в области продуктов по уходу
за детской кожей – несложно!
Ребенок и мамины руки. Фото: genel.trade
Не секрет, что некоторые ингредиенты в продуктах личной
гигиены могут быть опасными для детей. Поскольку для изготовления и продажи
косметических средств не требуется государственное одобрение или тестирование,
практически каждый второй продукт может представлять потенциальную угрозу
здоровью кожи.
Продукты личной гигиены для младенцев, детей и взрослых
часто включают фталаты — класс химических веществ, которые негативно влияют на
репродуктивную систему и другие органы (исследования на животных). Поскольку
многие из этих продуктов предназначены для проникновения в кожу, их химические
ингредиенты поглощаются кровотоком и появляются в образцах мочи человека, в
соответствии с имеющимися ограниченными научными данными.
Станьте
минималистом
В национальном опросе, проведенном некоммерческой
Экологической рабочей группой (EWG) было обнаружено, что дети ежедневно
подвергаются воздействию в среднем 27 ингредиентов, содержащихся в
косметических средствах, которые не являются безопасными. Сокращение количества
продуктов, которые вы используете для себя и своего ребенка, — это самый
быстрый и надежный путь к снижению негативного воздействия химических веществ.
Внимательно
читайте этикетки
Такие слова, как "естественный" или "гипоаллергенный",
указанные на этикетке, не гарантируют
качество продукта. К сожалению, фталаты не всегда легко узнать в списке
ингредиентов, так как они могут быть включены под термином "ароматизатор".
Чтобы узнать, содержит ли продукт фталаты или другие потенциально опасные
химические вещества, обратитесь к производителю или посетите веб-сайт компании.
Не
используйте ароматизированные средства
Синтетические ароматы не подходят никому. Избегайте продуктов, содержащие слова "аромат" или "парфюм" на этикетке — оба ингредиента могут представлять опасность для здоровья. Обратите свое внимание на товары без ярко выраженного запаха — будь это мыло ручной работы или пена для ванн, выбирайте варианты, основанные на растениях. Избегайте продуктов с лаурилсульфатом натрия и ароматами, которые являются наиболее распространенными раздражителями. Придерживайтесь pH-нейтральных средств для купания и не забывайте увлажнять кожу своего ребенка сразу после купания. Используйте гель алоэ вера для успокоения кожи в области подгузников и применяйте миндальное или абрикосовое масло как альтернативу обычному детскому маслу.
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