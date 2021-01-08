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Уход за кожей малыша

Секреты безопасного выбора средств личной гигиены для новорожденного ребенка для молодых мам

сегодня, 14:29
Автор:

Седлецкая Татьяна

Стать мамой – профессионалом в области продуктов по уходу за детской кожей – несложно!

Уход за кожей малыша

Ребенок и мамины руки. Фото: genel.trade

Не секрет, что некоторые ингредиенты в продуктах личной гигиены могут быть опасными для детей. Поскольку для изготовления и продажи косметических средств не требуется государственное одобрение или тестирование, практически каждый второй продукт может представлять потенциальную угрозу здоровью кожи.  

Продукты личной гигиены для младенцев, детей и взрослых часто включают фталаты — класс химических веществ, которые негативно влияют на репродуктивную систему и другие органы (исследования на животных). Поскольку многие из этих продуктов предназначены для проникновения в кожу, их химические ингредиенты поглощаются кровотоком и появляются в образцах мочи человека, в соответствии с имеющимися ограниченными научными данными.

Станьте минималистом

В национальном опросе, проведенном некоммерческой Экологической рабочей группой (EWG) было обнаружено, что дети ежедневно подвергаются воздействию в среднем 27 ингредиентов, содержащихся в косметических средствах, которые не являются безопасными. Сокращение количества продуктов, которые вы используете для себя и своего ребенка, — это самый быстрый и надежный путь к снижению негативного воздействия химических веществ.

Внимательно читайте этикетки

Такие слова, как "естественный" или "гипоаллергенный", указанные  на этикетке, не гарантируют качество продукта. К сожалению, фталаты не всегда легко узнать в списке ингредиентов, так как они могут быть включены под термином "ароматизатор". Чтобы узнать, содержит ли продукт фталаты или другие потенциально опасные химические вещества, обратитесь к производителю или посетите веб-сайт компании.

Не используйте ароматизированные средства

Синтетические ароматы не подходят никому. Избегайте продуктов, содержащие слова "аромат" или "парфюм" на этикетке — оба ингредиента могут представлять опасность для здоровья. Обратите свое внимание на товары без ярко выраженного запаха — будь это мыло ручной работы или пена для ванн, выбирайте варианты, основанные на растениях. Избегайте продуктов с лаурилсульфатом натрия и ароматами, которые являются наиболее распространенными раздражителями. Придерживайтесь pH-нейтральных средств для купания и не забывайте увлажнять кожу своего ребенка сразу после купания. Используйте гель алоэ вера для успокоения кожи в области подгузников и применяйте миндальное или абрикосовое масло как альтернативу обычному детскому маслу.

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Источник: https://www.parents.com/
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