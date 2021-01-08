Уход за кожей малыша

Стать мамой – профессионалом в области продуктов по уходу за детской кожей – несложно!

Ребенок и мамины руки. Фото: genel.trade

Не секрет, что некоторые ингредиенты в продуктах личной гигиены могут быть опасными для детей. Поскольку для изготовления и продажи косметических средств не требуется государственное одобрение или тестирование, практически каждый второй продукт может представлять потенциальную угрозу здоровью кожи.

Продукты личной гигиены для младенцев, детей и взрослых часто включают фталаты — класс химических веществ, которые негативно влияют на репродуктивную систему и другие органы (исследования на животных). Поскольку многие из этих продуктов предназначены для проникновения в кожу, их химические ингредиенты поглощаются кровотоком и появляются в образцах мочи человека, в соответствии с имеющимися ограниченными научными данными.

Станьте минималистом

В национальном опросе, проведенном некоммерческой Экологической рабочей группой (EWG) было обнаружено, что дети ежедневно подвергаются воздействию в среднем 27 ингредиентов, содержащихся в косметических средствах, которые не являются безопасными. Сокращение количества продуктов, которые вы используете для себя и своего ребенка, — это самый быстрый и надежный путь к снижению негативного воздействия химических веществ.

Внимательно читайте этикетки

Такие слова, как "естественный" или "гипоаллергенный", указанные на этикетке, не гарантируют качество продукта. К сожалению, фталаты не всегда легко узнать в списке ингредиентов, так как они могут быть включены под термином "ароматизатор". Чтобы узнать, содержит ли продукт фталаты или другие потенциально опасные химические вещества, обратитесь к производителю или посетите веб-сайт компании.

Не используйте ароматизированные средства

Синтетические ароматы не подходят никому. Избегайте продуктов, содержащие слова "аромат" или "парфюм" на этикетке — оба ингредиента могут представлять опасность для здоровья. Обратите свое внимание на товары без ярко выраженного запаха — будь это мыло ручной работы или пена для ванн, выбирайте варианты, основанные на растениях. Избегайте продуктов с лаурилсульфатом натрия и ароматами, которые являются наиболее распространенными раздражителями. Придерживайтесь pH-нейтральных средств для купания и не забывайте увлажнять кожу своего ребенка сразу после купания. Используйте гель алоэ вера для успокоения кожи в области подгузников и применяйте миндальное или абрикосовое масло как альтернативу обычному детскому маслу.

Ранее "Комментарии" сообщали о семи заблуждениях молодых родителей.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!